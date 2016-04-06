Microsoft: in arrivo email a pagamento, come funziona

Microsoft: nuovo servizio, maggiori introiti?

sta testando una casellaa pagamento: è disponibile al momento solo su invito ed è libera da ogni sorta di pubblicità. Si tratta di una nuova piattaforma per la posta elettronica che il colosso di Redmond ha reso disponibile in questa fase solo tramite invito. La notizia era nell’aria da settimane, ma come riferisce Thurrott.com, solo nelle ultime ore sono partiti gli inviti a quello che vuole rappresentare il futuro della corrispondenza elettronica per i professionisti. Il nuovo servizio Microsoft, infatti, rende disponibili dietro abbonamento, cinque indirizzi email personalizzati, una casella libera da messaggi pubblicitari e con una migliore interazione con il calendario. A meno di sorprese, la nuova casella Premium sarà gratuita per chi paga già un abbonamento al pacchetto Office 365, mentre chi non dispone di questo tipo di account potrà sottoscriverla pagando 4 dollari al mese. Trattandosi ancora di una fase “beta”, il costo del servizio potrebbe variare in seguito, ma intanto, per il primo anno, sarà totalmente gratuito.L’obiettivo di Microsoft, oltre a quello di offrire un servizio più professionale, rientra nella strategia volta a monetizzare dalla posta elettronica in modo alternativo rispetto alla tradizionale pubblicità. Al momento, scrive ancora il sito che ha lanciato l’indiscrezione - Thurrott.com - quando finirà la fase di prova per l’apertura ad un bacino di utenza più ampio.