di Redazione 08/04/2016

Facebook migliora il proprio motore di ricerca interno e ora consente di trovare più facilmente le trasmissioni in diretta. Gli sviluppatori di Menlo Park, hanno infatti rilasciato nelle ultime ore una nuova funzionalità per il motore interno al social network di Mark Zuckerberg: all’interno dei Trend Topic, ora, si potranno trovare facilmente anche i Live Video, quelli registrati in tempo reale da quegli utenti che dispongono dell’apposita funzione. L’obiettivo, ovviamente, è quello di aumentare la visibilità di questo tipo di contenuti, consentendo una più immediata visione e condivisione. Facebook Live nelle ricerche, ma non solo E non è tutto: Facebook Search, infatti, ora indicizza tra i propri risultati anche i comuni filmati condivisi sulla piattaforma da qualunque utente o pagina fan. Gli iscritti al social network, dunque, potranno ora utilizzare determinate parole chiave per cercare un video in cui si sono già imbattuti in passato, ma non ricordano più da chi sia stato condiviso o se sia ospitata da qualche pagina fan che seguono. Insomma, cresce l’importanza a tutto tondo dei contenuti video all’interno di Facebook e la cosa potrebbe avere implicazioni anche a livello di raccolta pubblicitaria. L’importanza associata ai video all’interno di Facebook cresce di settimana in settimana: dopo l’introduzione di Facebook Live, la funzione che consente agli utenti di effettuare dirette streaming tramite l’applicazione disponibile per sistemi mobili Android e iOS, negli ultimi giorni il team di sviluppo ha avviato il roll-out di nuove funzionalità che consentiranno di rendere le proprie trasmissioni più coinvolgenti e se serve, anche professionali. A disposizione degli utenti, infatti, ci saranno filtri, reazioni in tempo reale e anche la possibilità di effettuare trasmissioni in diretta all’interno di gruppi o pagine evento. Mark Zuckerberg vuole che gli utenti stiano il più possibile sul social network e aggiungendo servizi su servizi sta inevitabilmente avendo successo.