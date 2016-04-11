Apple Watch 2: presentazione ufficiale a giugno, tutte le info
di Redazione
11/04/2016
Apple Watch 2 si presenterà al mondo il prossimo mese di giugno, in occasione del WWDC 2016. Il successore del primo orologio della Mela è in lavorazione ormai da mesi, come ha confermato di recente Barry Lam, presidente di Quanta Computer Taiwan, la società che assembla il dispositivo per conto dell’azienda di Cupertino. La rivelazione è stata fatta nel corso di una riunione con gli investitori tenutasi solo qualche mese fa, alla fine del 2015. Lam, avrebbe ovviamente rassicurato gli investitori sul fatto che la seconda generazione di Apple Watch avrà rendimenti migliori rispetto alla prima e che il lancio dovrebbe avvenire a metà del 2016. Insomma, queste voci confermano in pieno i precedenti rumors e quindi non bisognerà attendere il 2017 per poter indossare il nuovo orologio Apple. La presentazione di Apple Watch 2 non corrisponderà con la data di lancio: l’azienda di Cupertino lo mostrerà al mondo nel corso della conferenza WWDC 2016 che si terrà nel mese di giugno. Molti ne attendevano l’annuncio già nel precedente evento ufficiale Apple di marzo, quando furono annunciati iPhone SE e iPad Pro 9.7, ma la società ha preferito prendere ancora tempo.
Apple Watch 2: come sarà?La produzione di massa del nuovo orologio Apple è prevista per il terzo trimestre del 2016, quindi sarà in commercio molto dopo la presentazione di giugno. La forma non dovrebbe cambiare, quindi le indiscrezioni che avrebbero voluto il nuovo Apple Watch tondo sono smentite seccamente. La dimensione dello schermo sarà praticamente identica al predecessore, ma il display sarà più sottile e in grado di contenere una batteria che garantisca maggiore autonomia. A fornire i pannelli P-Oled dovrebbero essere Samsung e LG, e dovrebbe essere presente anche una fotocamera FaceTime integrata nella cornice frontale, nella parte superiore. La fotocamera, consentirebbe di effettuare e ricevere videochiamate direttamente dal ‘polso’. Il nuovo dispositivo, inoltre, dovrebbe essere più indipendente da iPhone, grazie alla connettività WiFi. Per le altre novità, non resta che attendere ancora qualche settimana.
Articolo Precedente
Bambini nel mirino degli hacker con l'App Magic Kinder
Articolo Successivo
Facebook: il nuovo motore di ricerca trova filmati e streaming live