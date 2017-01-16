Huawei P10, in arrivo al MWC 2017?
Huawei P10: tutte le indiscrezioniSembra che l'obiettivo della società cinese sia quello di rafforzare la sua presenza nel mercato, specialmente visto il successo del precedente modello Huawei P9. Il design di Huawei P10 potrebbe essere ispirato ai top di gamma Samsung. Si parla della presenza di schermo a tutto tondo o con doppia curvatura e, tra le altre caratteristiche tecniche, si fa riferimento alla ricarica wireless, al sensore per impronte digitali e a una doppia fotocamera.
Huawei P10: la possibile scheda tecnicaAnche se manca ancora del tempo alla presentazione ufficiale di Huawei P10, circolano diversi rumor su quella che potrebbe essere la scheda tecnica definitiva. Come per Huawei P9, anche Huawei P10 sarà disponibile nella variante Huawei P10 e Huawei P10 Plus. Caratteristiche hardware:
- Schermo QHD da 5,5 pollici
- Chipset HiSilicon Kirin 960 con CPU octa core a 2,3GHZ e GPU MaliG71 (lo stesso di Huawei Mate 9)
- 4/6GB di RAM e memoria interna da 64/128/256GB, espansibile con microSD
- Fotocamera posteriore con doppio sensore da 12 megapixel
- Fotocamera frontale da 8 megapixel
- Lettore di impronte digitali sul lato frontale, con una soluzione simile a quella vista su Xiaomi Mi 5S
- Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0
- Amazon Alexa (solamente sulla versione USA)
- Ricarica Wireless
Huawei P10: prezzo e data d’uscitaVi sono diversi rumor anche riguardanti prezzo e data d'uscita. L'uscita dello smartphone potrebbe avvenire in primavera, probabilmente verso aprile, con una data d'uscita ravvicinata a quella di Samsung S8, suo concorrente. Per quanto riguarda il prezzo, trattandosi di un dispositivo top di gamma, si parla di una cifra intorno ai 600€.
