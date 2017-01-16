Huawei P10, in arrivo al MWC 2017?

Huawei P10: tutte le indiscrezioni

Huawei P10: la possibile scheda tecnica

Schermo QHD da 5,5 pollici

Chipset HiSilicon Kirin 960 con CPU octa core a 2,3GHZ e GPU MaliG71 (lo stesso di Huawei Mate 9)

4/6GB di RAM e memoria interna da 64/128/256GB, espansibile con microSD

Fotocamera posteriore con doppio sensore da 12 megapixel

Fotocamera frontale da 8 megapixel

Lettore di impronte digitali sul lato frontale, con una soluzione simile a quella vista su Xiaomi Mi 5S

Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0

Amazon Alexa (solamente sulla versione USA)

Ricarica Wireless

Huawei P10: prezzo e data d’uscita

Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni su Huawei P10 Lite, il nuovo smartphone top gamma della società cinese che potrebbe essere presentato alStando ad alcune indiscrezioniHuawei ha incominciato a spedire gli inviti, annunciando alla stampa la presenza di un evento che avrà luogo il 26 febbraio 2017, giorno prima dell'inizio del MWC 2017.Sembra che l'obiettivo della società cinese sia quello di rafforzare la sua presenza nel mercato, specialmente visto il successo del precedente modello Huawei P9. Il design di Huawei P10 potrebbe essere ispirato ai top di gamma Samsung. Si parla della presenza dio cone, tra le altre caratteristiche tecniche, si fa riferimento alla ricarica wireless, al sensore per impronte digitali e a una doppia fotocamera.Anche se manca ancora del tempo alla presentazione ufficiale di, circolano diversi rumor su quella che potrebbe essere la scheda tecnica definitiva. Come per Huawei P9, anche Huawei P10 sarà disponibile nella varianteCaratteristiche hardware:Vi sono diversi rumor anche riguardanti. L'uscita dello smartphone potrebbe avvenire in primavera, probabilmente verso aprile, con una data d'uscita ravvicinata a quella di Samsung S8, suo concorrente. Per quanto riguarda il prezzo, trattandosi di un dispositivo top di gamma, si parla di