Huawei P10, in arrivo al MWC 2017?

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2017

Huawei P10, in arrivo al MWC 2017?
Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni su Huawei P10 Lite, il nuovo smartphone top gamma della società cinese che potrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Stando ad alcune indiscrezioni Huawei ha incominciato a spedire gli inviti, annunciando alla stampa la presenza di un evento che avrà luogo il 26 febbraio 2017, giorno prima dell'inizio del MWC 2017.

Huawei P10: tutte le indiscrezioni

Sembra che l'obiettivo della società cinese sia quello di rafforzare la sua presenza nel mercato, specialmente visto il successo del precedente modello Huawei P9. Il design di Huawei P10 potrebbe essere ispirato ai top di gamma Samsung. Si parla della presenza di schermo a tutto tondo o con doppia curvatura e, tra le altre caratteristiche tecniche, si fa riferimento alla ricarica wireless, al sensore per impronte digitali e a una doppia fotocamera.

 Huawei P10: la possibile scheda tecnica

Anche se manca ancora del tempo alla presentazione ufficiale di Huawei P10, circolano diversi rumor su quella che potrebbe essere la scheda tecnica definitiva. Come per Huawei P9, anche Huawei P10 sarà disponibile nella variante Huawei P10 e Huawei P10 Plus. Caratteristiche hardware:
  • Schermo QHD da 5,5 pollici
  • Chipset HiSilicon Kirin 960 con CPU octa core a 2,3GHZ e GPU MaliG71 (lo stesso di Huawei Mate 9)
  • 4/6GB di RAM e memoria interna da 64/128/256GB, espansibile con microSD
  • Fotocamera posteriore con doppio sensore da 12 megapixel
  • Fotocamera frontale da 8 megapixel
  • Lettore di impronte digitali sul lato frontale, con una soluzione simile a quella vista su Xiaomi Mi 5S
  • Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0
  • Amazon Alexa (solamente sulla versione USA)
  • Ricarica Wireless

Huawei P10: prezzo e data d’uscita

Vi sono diversi rumor anche riguardanti prezzo e data d'uscita. L'uscita dello smartphone potrebbe avvenire in primavera, probabilmente verso aprile, con una data d'uscita ravvicinata a quella di Samsung S8, suo concorrente. Per quanto riguarda il prezzo, trattandosi di un dispositivo top di gamma, si parla di una cifra intorno ai 600€.      
