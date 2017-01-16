Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Galaxy S8 (2017): la potenza di Vision Aid [Video]

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy S8 (2017): la potenza di Vision Aid [Video]
Samsung Galaxy S8, il nuovo smartphone top di gamma che l’azienda coreana lancerà proprio nel 2017, continua ad essere al centro di numerosi rumors. Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere due video, che sono stati pubblicati in Rete con lo scopo di mostrare le caratteristiche del display AMOLED con tecnologia Vision Aid. Si tratta di una soluzione che eleverà l’esperienza visiva dell’utente. I due filmati sono stati diffusi nella giornata di ieri e confermano sostanzialmente i rumors relativi alla risoluzione elevata del nuovo display di Galaxy S8, Quad HD, e mostrano nello specifico come operi la tecnologia Vision Aid. Sarà uno dei punti di forza del nuovo smartphone, che prevede auto-emissione AMOLED con una resa di luce e colore ancora più naturali. Inoltre, dai due filmati emerge chiaramente come nonostante i colori siano riprodotti in maniera eccellente, i consumi della batteria rimangano bassi. Insomma, Samsung ha trovato il perfetto compromesso tra qualità delle immagini e autonomia della batteria.

Samsung Galaxy S8: le altre caratteristiche

E non è tutto, perché le due clip mostrano subito anche il rapporto tra schermo e corpo del Samsung Galaxy S8: praticamente, il nuovo dispositivo sarà quasi senza bordi, considerato che il display va a coprire il 94% della superfice. Registrare e visualizzare video in 4K, dunque, dovrebbe essere un’esperienza davvero unica con il nuovo top di gamma Samsung. All’interno, poi, pulserà un processore Qualcomm SnapDragon 835. Quanto alle versioni, le ultime voci parlano di un modello flat da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna; mentre l’altro dovrebbe avere 8 GB di RAM e 128 GB spazio di storage con display curvo su tutti e 4 i lati. https://www.youtube.com/watch?v=GetTzSSaTf0 https://www.youtube.com/watch?v=cAmo0C1kpoE
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Huawei P10, in arrivo al MWC 2017?

Articolo Successivo

LG Watch Urbane 2017: in arrivo due nuovi modelli Android Wear 2.0?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020