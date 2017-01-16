Samsung Galaxy S8 (2017): la potenza di Vision Aid [Video]
di Redazione
16/01/2017
Samsung Galaxy S8: le altre caratteristicheE non è tutto, perché le due clip mostrano subito anche il rapporto tra schermo e corpo del Samsung Galaxy S8: praticamente, il nuovo dispositivo sarà quasi senza bordi, considerato che il display va a coprire il 94% della superfice. Registrare e visualizzare video in 4K, dunque, dovrebbe essere un’esperienza davvero unica con il nuovo top di gamma Samsung. All’interno, poi, pulserà un processore Qualcomm SnapDragon 835. Quanto alle versioni, le ultime voci parlano di un modello flat da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna; mentre l’altro dovrebbe avere 8 GB di RAM e 128 GB spazio di storage con display curvo su tutti e 4 i lati. https://www.youtube.com/watch?v=GetTzSSaTf0 https://www.youtube.com/watch?v=cAmo0C1kpoE
