Xiaomi Redmi Note 5 pronto alla rivelazione: specifiche tecniche e news
di Redazione
17/01/2017
Xiaomi Redmi Note 5: quali saranno le differenze con i predecessori?Redmi Note 4, il predecessore del nuovo arrivato di casa Xiaomi, è stato un bestseller in patria, e si prepara proprio in questi giorni a sbarcare anche nella vicina India con una variante dotata di Snapdragon 625 anziché Helio X20 di MediaTek. Dal momento che avrà a bordo anche l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat, come già detto si presume che anche Xiaomi Redmi Note 5 sarà dotato di questo OS(aggiornato alla versione 7.1) al momento delll'annuncio e di conseguenza al lancio. Tra le prime specifiche tecniche rivelate dall'FCC, troviamo uno schermo 5,5 IPS con risoluzone full HD, due fotocamere: posteriori da 16 megapixel) ed anteriori (13 megapixel) ed un veloce Snapdragon 652 n qualità di chipset. Il corpo dello smartphone potrebbe, esattamente come il predecessore, essere costruito in metallo con scanalature per un grip facilitato. Il lettore di impronte digitali sarà collocato sul retro del dispositivo, mentre non è dato sapere se il device sarà tra i tanti che stanno cercando di sostituire il jack 3.5 mm in favore di un'alternativa audio digitale secondo gli standard USB: si tratta di un'informazione su cui Xiaomi non mancherà di delucidarci, non appena ci avvicineremo al momento del debutto di Redmi Note 5.
