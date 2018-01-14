Hokuto ga Gotoku: il nuovo gioco di Ken Il Guerriero [VIDEO]
di Redazione
14/01/2018
Hokuto Ga Gotoku, il nuovo gioco di Ken Il Guerriero sbarcherà su PlayStation 4 in Giappone a partire da mese di marzo. Intanto, Sega ha pubblicato un filmato molto lungo e tratto da un recente livestream organizzato dalla stessa game house. Il video dura un’ora e mezza circa e mostra chiaramente alcune meccaniche di gioco e il sistema di combattimento del nuovo titolo ispirato alle vicende di Ken Il Guerriero della scuola di Hokuto. I protagonisti della clip sono, manco a dirlo, Ken, Bat e Shin. Ad oggi, l’uscita del gioco è prevista solo in Giappone su PlayStation 4 e non si possono fare previsioni in merito al rilascio in altri Paesi.
Hokuto Ga Gotoku: il nuovo giocoHokuto Ga Gotoku è un gioco di azione ispirato alle vicende del cartone animato di Ken Il Guerriero. La storia è comunque originale ed è mixata ad alcuni mini giochi che hanno l’obiettivo di rendere meno monotono il videogame. Il gameplay ricorda quello della serie di Yakuza, ovviamente riadattato ai nuovi comparti tecnologici. Le vicende si svolgono prevalentemente a Eden, la "Città dei Miracoli", dove il protagonista incontrerà personaggi già noti e altri creati appositamente per questo videogame. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1295&v=yCGyQjRbGkI
Articolo Precedente
Mostra il sedere a Google Car: è su Street View