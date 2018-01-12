Facebook cambia ancora il news feed: meno post delle pagine, più di amici e parenti
Facebook dà una rinnovata importante al proprio News Feed: si tratta della modifica più consistente negli ultimi anni e molto probabilmente non piacerà agli editori che puntano sulle pagine per portare traffico ai propri siti. “Sentiamo la responsabilità di assicurarci che i nostri servizi non siano solo divertenti da usare, ma che siano anche una cosa buona per il benessere delle persone”, ha detto Mark Zuckerberg presentando la novità. Sembra proprio che il social network di Palo Alto abbia deciso di dare una spinta verso la felicità dei 2 miliardi di utenti che lo popolano, anche se qualcuno sostiene che tramite questo cambiamento Facebook conoscerà molte più cose di ciascuno di noi.
Facebook scontenta gli editoriCome cambia il News Feed? I post di parenti e amici saranno privilegiati rispetto a quelli delle pagine: foto e video di chi ci sta vicino, dunque, saranno le cose messe in bella mostra nel flusso di notizie, mentre le pubblicazioni delle Fan Page avranno meno spazio, a meno che non si tratta di post con molti like, condivisioni e commenti. Una sorta di compromesso rispetto agli ultimi esperimenti: verso la fine del 2017, infatti, Facebook aveva adottato per un po’ di tempo un nuovo algoritmo che riduceva di tanto la reach delle pagine, causando una vera e propria insurrezione degli editori.
