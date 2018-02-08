Google Yeti: nuovo servizio di streaming videogiochi?
di Redazione
08/02/2018
Si chiamerà Google Yeti e sarà il nuovo servizio di Big G che punta ad aggredire il settore dei videogiochi. A riportare la notizia è il sito "The Information", secondo cui il colosso di Mountain View starebbe lavorando da anni ad un servizio in streaming di videogiochi, che al momento è conosciuto con il nome in codice Yeti. Non è tra l’altro la prima volta che Google tenta di entrare nel business del gaming, anche se questa volta sembra che dal quartier generale americano abbiano deciso di fare sul serio. E non è tutto, perché sembra che oltre ad un servizio di streaming simile a PlayStation Now e Xbox Game Pass come Google Yeti, l'azienda nata attorno al motore di ricerca, stia pensando anche ad una propria console. Ovviamente, in questo caso gli indizi sono minori e non è chiaro se il progetto si baserà sui giochi Android. L’unica prova sarebbe rappresentata dalla recente assunzione da parte di Big G del manager britannico Phil Harrison, che ha lavorato in passato anche per Atari, Sony e Xbox. Harrison, ha lavorato anche alla creazione di PlayStation Now, ma non è detto che la sua assunzione sia direttamente connessa con l’interesse di Google per i giochi. Tra le sue competenze, infatti, vi è anche la realtà aumentata, un altro degli ambiti sui quali puntano molto dalle parti di Mountain View.
