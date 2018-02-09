Facebook testa un nuovo pulsante simile al Non mi piace: ecco Downvote
di Redazione
09/02/2018
Facebook sta testando una funzione molto simile al “non mi piace”: si tratta di un tasto Downvote che sarebbe comparso solo sulle bacheche di un numero ridotto di utenti, scelti per prendere parte al test. La notizia è stata rivelata dal Daily Best, anche se un portavoce ufficiale del social network nega si tratti di un antipasto del non mi piace. "Stiamo sperimentando su un piccolo gruppo di utenti Usa - ha ammesso - una funzione che possa permettere alle persone di darci riscontri ai commenti delle pagine pubbliche". Insomma, sembra che nel mirino di Facebook ci siano ancora una volta le pagine fan, i cui post con qusto down vote possono essere etichettati. Tra le opzioni che si aprono una volta scelta l’opzione sono 'offensivo', 'ingannevole', 'fuori tema', insomma soluzioni che consentono di esprimersi in maniera più approfondita sui contenuti, in modo anche da dare indicazioni in chiave fake news. Comunque sia, è la prima volta che il social network di Mark Zuckerberg testa una funzione sostanzialmente contraria al Mi Piace, lanciato da Facebook nel 2009. Nel 2016 il classico Like è stato arricchito di nuove opzioni con le "reactions", le possibilità grafiche ed espressive tramutate in emoji. Nell’occasione, parlando a Bloomberg, un portavoce confermò che Facebook non era intenzionato ad introdurre un tasto “non mi piace”, nonostante un “dislike” sia già presente ad esempio su Reddit, un servizio che si pone al confine tra blog e social network e che è molto popolare negli Usa.
Articolo Precedente
Arizona: prima approvazione della legge per pagare le tasse con Bitcoin
Articolo Successivo
Google Yeti: nuovo servizio di streaming videogiochi?