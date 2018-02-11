Arizona: prima approvazione della legge per pagare le tasse con Bitcoin
di Redazione
11/02/2018
Arizona - Il Senato ha approvato una legge che consentirebbe ai cittadini di pagare le tasse anche con Bitcoin e altre criptovalute. Ora, però, la legge per entrare in vigore ha bisogno del voto anche della camera dei Rappresentanti dell’Arizona e considerato che al Senato è passata solo con 3 voti, non è affatto scontato che arrivi il sì definitivo. Una volta passata anche alla Camera la legge entrerebbe in vigore a partire dal 2020 e consentirebbe ai cittadini residenti in uno dei 50 stati degli Usa, l’Arizona, di pagare le tasse tramite Bitcoin, Litecoin e altri criptovalute, purché riconosciute dal Dipartimento delle Entrate dello Stato! L’Arizona, dunque, potrebbe diventare il primo Stato degli USA ad aprire all’utilizzo dei Bitcoin con la pubblica amministrazione. Una volta ricevuto il pagamento delle tasse in Bitcoin o in altra criptovaluta accettata il dipartimento dovrà convertire la cifra in dollari entro 24 ore. L’obiettivo della legge e quello di rendere lo Stato dell’Arizona un pioniere nel settore, esattamente come avvenne nel diciannovesimo secolo nella corsa al West.
