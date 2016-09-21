Google Trips, la nuova app per chi ama viaggiare
di Redazione
21/09/2016
Secondo Google, la parte più stressante di un viaggio è l'organizzazione. Tra biglietti del treno o dell'aereo, indicazioni stradali in una città che non si conosce, è facile che l'eccitazione iniziale si trasformi in frustrazione. Per questo arriva una nuova applicazione che aiuta i viaggiatori a non perdersi nei dettagli. L'app è chiamata Google Trips e aiuta ad avere sempre sotto mano tutte le informazioni e gli strumenti utili, anche offline. https://www.youtube.com/watch?v=ign2GmVEflw
Google Trips, una guida turistica a portata di app.L'applicazione si presenta suddivisa per destinazioni. Ogni meta contiene tutte le informazioni chiave: consigli sui posti dove mangiare e bere e suggerimenti sui luoghi di cultura da visitare. Tutte le informazioni sono scaricabili per essere visualizzate offline, basta schiacciare il tasto "Download". Una tra le sezioni principali è chiamata “Things to Do” e offre numerosi consigli sui principali luoghi d’attrazione. Google Trips si integra perfettamente con più di 200 città in tutto il mondo, mostrando anche gli intinerari più popolari. Una volta selezionata la durata della vacanza, l’app potrà anche pianificare in autonomia, realizzando intinerari personalizzati.
Google Trips, tutto ciò che serve per viaggiarePrenotare un volo o un ristorante diventa più semplice con Google Trips. L'applicazione si integra con i servizi di Google e, automaticamente, seleziona i documenti importanti dalla Gmail. Carta d'imbarco e prenotazione dell'hotel, ad esempio, saranno visualizzabili in una speciale sezione e saranno disponibili per il download. La scheda “Getting around”, offre inoltre informazioni sugli spostamenti in base agli aeroporti o stazioni di arrivo. “Food and drink” è una guida che delinea le specialità gastronomiche locali, mentre la sezione “Need to know” è dedicata ai numeri d’emergenza alle abitudini locali. Le vacanze dovrebbero essere il momento ideale per rilassarsi e scoprire nuovi posti e nuove culture; Google Trips, disponibile per Android e iOS promette di essere un'assistente personale efficace dalla partenza all'arrivo.
