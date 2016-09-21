Google Trips, la nuova app per chi ama viaggiare

Secondo Google, la parte più stressante di un viaggio è l'organizzazione. Tra biglietti del treno o dell'aereo, indicazioni stradali in una città che non si conosce, è facile che l'eccitazione iniziale si trasformi in frustrazione. Per questo arriva una nuova applicazione che aiuta i viaggiatori a non perdersi nei dettagli. L'app è chiamata Google Trips e aiuta ad avere sempre sotto mano tutte le informazioni e gli strumenti utili, anche offline. https://www.youtube.com/watch?v=ign2GmVEflw

Google Trips, una guida turistica a portata di app.

