macOS Sierra: tutte le novità e download
di Redazione
21/09/2016
macOS Sierra è stato rilasciato ufficialmente da Apple nella giornata di ieri. Il nuovo sistema operativo per Mac è scaricabile gratuitamente dall’App store ufficiale e presenta diverse novità per gli utenti della ‘mela morsicata’. Innanzitutto, è stato esteso il supporto a Siri anche a computer desktop e laptop, ma ovviamente non è tutto qui. Dopo l’estate trascorsa in fase beta per gli sviluppatori, dunque, macOS Sierra è finalmente scaricabile nella sua versione finale. I possessori di un computer Mac non dovranno fare altro che collegarsi all’App Store e selezionare l’upgrade che “pesa” ben 4,7 GB. Prima di effettuare l’update del sistema operativo, è consigliato effettuare un backup dei propri file, ma anche verificare la compatibilità del proprio Mac con la release. Il nuovo sistema operativo Apple, infatti, riduce la base installabile ed esclude diversi computer desktop e portatili prodotti prima del 2009. Avviando il tentativo di download da Mac App Store, sarà un sistema automatico ad informarvi della compatibilità o meno del dispositivo in possesso con il nuovo sistema operativo.
macOS Sierra: tutte le novitàIl nuovo sistema operativo per dispositivi Mac evolve sostanzialmente quanto di buono già a disposizione di di OS X El Capital. La principale novità, come dicevamo, è quella dell’estensione di Siri, assistente vocale che aiuta gli utenti in diverse operazione, dalla gestione dei messaggi, alla ricerca di documenti e immagini, alle impostazioni di sistema e tanto altro ancora. Inoltre, sarà possibile ora sbloccare il Mac tramite un Apple Watch autenticato e acquistare sul Web in tutta sicurezza tramite Apple Pay. E non finisce qui, perché l’applicazione Foto introduce la funzione Ricordi per recuperare scatti dimenticati nel tempo, mentre lo strumento Brillantezza permette di migliorare quelle foto che non abbiamo scattato propriamente bene. iMessage, infine, è ora personalizzabile con sticker e animazioni, oltre a consentire salvataggi più semplici nel cloud.
