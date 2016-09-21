Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

macOS Sierra: tutte le novità e download

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
macOS Sierra: tutte le novità e download
macOS Sierra è stato rilasciato ufficialmente da Apple nella giornata di ieri. Il nuovo sistema operativo per Mac è scaricabile gratuitamente dall’App store ufficiale e presenta diverse novità per gli utenti della ‘mela morsicata’. Innanzitutto, è stato esteso il supporto a Siri anche a computer desktop e laptop, ma ovviamente non è tutto qui. Dopo l’estate trascorsa in fase beta per gli sviluppatori, dunque, macOS Sierra è finalmente scaricabile nella sua versione finale. I possessori di un computer Mac non dovranno fare altro che collegarsi all’App Store e selezionare l’upgrade che “pesa” ben 4,7 GB. Prima di effettuare l’update del sistema operativo, è consigliato effettuare un backup dei propri file, ma anche verificare la compatibilità del proprio Mac con la release. Il nuovo sistema operativo Apple, infatti, riduce la base installabile ed esclude diversi computer desktop e portatili prodotti prima del 2009. Avviando il tentativo di download da Mac App Store, sarà un sistema automatico ad informarvi della compatibilità o meno del dispositivo in possesso con il nuovo sistema operativo.

macOS Sierra: tutte le novità

Il nuovo sistema operativo per dispositivi Mac evolve sostanzialmente quanto di buono già a disposizione di di OS X El Capital. La principale novità, come dicevamo, è quella dell’estensione di Siri, assistente vocale che aiuta gli utenti in diverse operazione, dalla gestione dei messaggi, alla ricerca di documenti e immagini, alle impostazioni di sistema e tanto altro ancora. Inoltre, sarà possibile ora sbloccare il Mac tramite un Apple Watch autenticato e acquistare sul Web in tutta sicurezza tramite Apple Pay. E non finisce qui, perché l’applicazione Foto introduce la funzione Ricordi per recuperare scatti dimenticati nel tempo, mentre lo strumento Brillantezza permette di migliorare quelle foto che non abbiamo scattato propriamente bene. iMessage, infine, è ora personalizzabile con sticker e animazioni, oltre a consentire salvataggi più semplici nel cloud.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google Trips, la nuova app per chi ama viaggiare

Articolo Successivo

iPhone 7, un curioso problema colpisce alcuni smartphone Apple

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018