20/11/2014

Google lancia Contributor. Un nuovo modo di guadagnare...
Banner, pop-up. interstitial, pop-under ed altri mille formati pubblicitari invadono ogni giorno il nostro browser. Diciamoci la verità, alcuni contenuti decisamente interessanti sono in qualche caso affogati dentro un mare di pubblicità noioso da subire e in casi estremi persino irritante. È altrettanto vero che bisogna pur guadagnarsi la pagnotta, e pubblicare contenuti originali degni di nota per il web ha un costo. La pubblicità è ancora il principale mezzo di sostentamento per la stragrande maggioranza dei siti web siano essi prodotti da editori affermati, condotti da blogger di successo, o alimentati da appassionati di ogni tipo. Da qualche tempo a questa parte sono in tanti a cercare dei metodi alternativi alla pubblicità per riuscire a sostentarsi con il web. Sappiamo già per esempio che Ello preferisce non usare pubblicità ma guadagnare con servizi premium a pagamento. Youtube da poco ha lanciato un servizio per comprare musica in abbonamento senza essere interroti da pubblicità, altri cercano costantemente metodi alternativi. Oggi Google ha lanciato un servizio decisamente innovativo dal nome in codice Contributor. Sostanzialmente si tratta di un modo per sostenere direttamente i siti che partecipano all'esperimento. Il funzionamento è semplice, si sceglie un budget mensile fra 1$ e 3$ da destinare ai publisher che partecipano a questo meccanismo di "crowdfunding", si naviga normalmente. La differenza consiste nel fatto che navigando sui siti iscritti al programma non si vedranno più banner pubblicitari provenienti da Google. Al loro posto comparirà un messaggio di ringraziamento per avere donato dei soldi per il sostentamento del sito che si sta navigando. Per ogni visita una percentuale del budget mensile verrà destinata a google una percentuale all'editore. La parte oscura è proprio relativa alle percentuali. Di fatto non è ancora disponibile alcuna informazione rispetto a come verrà divisa la torta. Il meccanismo potrebbe però essere interessante. Donereste 2$ al mese per navigare senza dover subire ogni giorno una tonnellata di pubblicità non richiesta?
