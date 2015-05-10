Home Google Google introduce le pre-registrazioni nel Play Store

Google introduce le pre-registrazioni nel Play Store

di Redazione 10/05/2015

Il Play Store di Google da oggi ha una funzionalità in più, è possibile pre-registrare un'App prima che sia realmente disponibile per il download. Il funzionamento è molto semplice: gli autori potranno pubblicare un'App prima che sia possibile scaricarla e installarla sullo smartphone. Gli utenti potranno pre-registrarsi per quell'App semplicemente cliccando sull'apposito pulsante. Quando l'App sarà realmente disponibile per il download e l'installazione, gli utenti riceveranno una notifica e potranno decidere se scaricare e acquistare l'App se necessario, oppure ignorare la notifica. La pre-registrazione non ha alcun costo ed ha l'unico effetto di avvertire l'utente quando l'App sarà effettivamente disponibile. A fare da apripista a questa nuova funzionalità è il gioco Terminator Genisys: Revolution che mostrà già il famoso pulsante "preregistrati". Si tratta di una funzionalità interessante che potrebbe trovare avere un notevole successo presso i produttori, perché consente di avere a disposizione i dati sul tasso di interesse degli utenti per una particolare App, ben prima che essa giunga sul mercato. In questo modo sarà più semplice dosare i propri sforzi nel campo del marketing