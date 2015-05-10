CHIP il primo computer da 9$ al mondo
di Redazione
10/05/2015
Se avete un progetto in mente ed un Raspberry Pi sembra ancora troppo costoso per le vostre tasche, sappiate che oggi avete a disposizione un'opportunità in più: si chiama CHIP e costa solo 9$. Tecnicamente CHIP è costruito su un processore da 1Ghz, 512MB di RAM e 4GB di storage, il tutto coordinato da un sistema operativo su base Linux. Per questo costo, è impressionante la presenza sia della connettività Wi-Fi 802.11b/g/n sia del Bluetooth 4.0. È possibile connettere uno schermo esterno attraverso un adattatore VGA o HDMI da apporre sull'uscita RCA. Infine è possibile anche collegare una batteria portatile. Tutti gli accessori hanno costi incredibilmente bassi. L'intero Kit composto da CHIP e dalla batteria portatile ha un costo di 19$. Già in questa configurazione base, CHIP è decisamente un prodotto che farà gola a molti sviluppatori, ma per i più pigri è disponibile PocketCHIP che al costo di 50$ vi fornisce la stessa base hardware chiusa in un case, una tastiera, la batteria, e uno schermo da 4.3'', in pratica un Kit già pronto sul quale costruire applicazioni abbastanza performanti e ovviamente un bel videogioco. Certamente il vostro Smartphone è ancora più potente, ma è anche vero che CHIP costa nella sua versione più accessoriata solo 50$ e nella versione base ve la cavate con 9$. Un prodotto dunque decisamente interessante per sviluppare nuovi gadget tecnologici, consolle, o periferiche per il mondo dell'Internet Of Thing ad un costo incredibilmente basso. CHIP è attualmente in fase di raccolta fondi su Kickstarter. L'azienda produttrice è Next Thing che è già nota per avere sviluppato alcuni altri prodotti di successo come Otto: The Hackable Gif Camera
