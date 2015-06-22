Google in cerca di Beta Tester per la sua Jump VR Camera
di Redazione
22/06/2015
Google è alla ricerca di Beta Tester per ottenere feedback sul suo prossimo progetto per la realtà virtuale: Jump. Il nuovo sistema di riprese di Google prodotto con la partecipazione di GoPro è un anello costituito da 16 telecamere disposte lungo il perimetro della circonferenza e ciascuna orientabile separatamente. Lo scopo di Jump è consentire riprese "Sferiche" ossia riprese con angolazioni multiple da riunire poi in un unico video sotto il diretto controllo dell'utente. In altre parole un video con un angolo di ripresa a 360° la cui visione dipende dai movimenti del mouse o dall'uso dei cursori sul player. Google aveva presentato il progetto durante l'I/O di quest'anno accompagnandolo con alcuni video dimostrativi su Youtube che ne mostrano tutte le potenzialità. Oggi Google è alla ricerca di tester per la sua telecamera delle meraviglie e lo fa attraverso una ricerca online. Chiunque può lasciare i propri dati all'indirizzo attraverso un documento su Google Docs Le poche parole che precedono la richiesta dei dati sono:
"Jump consente ai produttori di video di catturare il mondo con un VR video-video che si può navigare dall'interno e rendere fruibile ad ognuno. La selezione fra i produttori di video per accedere al programma di test di Jump inizierà questa estate. Se siete interessati nel saperne di più o volete avere una possibilità di fare un giro con una camera Jump lasciate i vostri dati"Non è molto come indicazione per i candidati ideali ma è abbastanza per sapere che Google ha tutte le intenzioni di spingere forte su questa nuova tecnologia che potrebbe vedere la luce molto presto. D'altra parte anche GoPro che è partner di Google in questa iniziativa aveva presentato alcuni prodotti nella stessa direzione. Non è ancora una tecnologia consumer, ma è sufficiente per mostrare ai videomaker una nuova era tecnologica su cui è possibile fondare un modo diverso di produrre i video per il futuro
