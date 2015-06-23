Facebook: con See First priorità alle cose interessanti

“L’aspetto negativo è che ogni singolo utente potrebbe tendere sempre di più a chiudersi nelle cosiddette casse di risonanze, cioè ad aggregarsi in base a gruppi che hanno gli stessi interessi e fruiscono le stesse informazioni. Con il potenziale prezzo conseguente di tagliare fuori tutto quello che non appartiene a quel mondo. E anche di rinforzare eventuali convinzioni erronee, quindi la disinformazione”.

ha deciso di mettere davanti a tutto solo i post interessanti: per questo il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio della nuova funzione. Lo dice il nome stesso della nuova feature “Guarda per primo”, si tratterà di una scelta che consentirà all’utente iscritto a Facebook di selezionare i contenuti cui vorrà dare la precedenza nel marasma che spesso impera tra le news pubblicate su profili, pagine e gruppi. La nuova funzione è stata svelata in anteprima da Josh Constine di ‘TechCrunch’, che è riuscito a dare un’occhiata alla novità ancora in fase beta. See First si presenterà come opzione attivabile direttamente dal profilo di un amico o di una pagina seguita e una volta selezionata consentirà di vedere quei post specifici in testa al news feed personale di Facebook. Con questa scelta, il social network di Mark Zuckerberg va verso la soluzione adottata da Twitter per i followers. Insomma, Facebook inviterà con questa nuova feature le persone a leggere solo quello che interessa realmente anche se hanno cliccato Mi Piace a tante pagine. L’aspetto negativo sarà una diminuzione di traffico verso alcune pagine, ma soprattutto, come sottolinea Walter Quattrociocchi, coordinatore del Laboratory of Computational Social Sciences dell’IMT di Lucca, c’è il rischio che gli utenti si chiudano perdendosi magari notizie e informazioni importanti:Insomma, un nuovo modo di fare pulizia tra amicizie e pagine, che però potrebbe avere degli effetti collaterali in termini di circolazione della conoscenza.