Google Foto spazio illimitato per immagini e video
di Redazione
28/05/2015
Google ha annunciato oggi il nuovo servizio "Google Foto" con spazio illimitato per conservare immagini e video sia attraverso lo smartphone sia attraverso il web. Il servizio sarà disponibile in modo Standalone e non dipenderà da un'iscrizione a Google+. Consentirà di conservare, condividere, modificare le immagini e sarà disponibile sia su Android sia su sistemi iOS. Si potrà utilizzare Google Foto anche per inviare immagini su Twitter, Facebook, Pinterest e Whatsapp. Unica limitazione le immagini non potranno essere superiori a 16MP di risoluzione ed i video al massimo potranno essere da 1080p HD. Anil Sabharwal responsabile del progetto Google Foto ha annunciato oggi il nuovo servizio durante la Google I/O. Nel Post ufficiale sul blog di Google che come di consueto annuncia la disponibilità del servizio si legge:
"Ogni secondo di ogni giorno, le persone in tutto il modo catturano i loro ricordi attraverso foto e video. Il genere umano ha già scattato trilioni di foto e un'altro trilione sarà scattato solo quest'anno"e prosegue
"Le foto e i video vengono sparsi su dispositivi mobile, vecchi computer, hard disk e servizi online (che costantemente esauriscono lo spazio a disposizione). È quasi impossibile trovare la foto giusta nel momento in cui ne avete bisogno, e condividere un mucchio di foto alla volta è frustrante, spesso richiede app speciali e diversi accessi. Vogliamo fare meglio. Oggi presentiamo Google Goto un nuovo, prodotto standalone che che offre una casa per tutte le vostre foto e i vostri video, aiuta ad organizzare i momenti della vostra vita e vi consente di condividere e conservare quello che per voi è importante."Nei giorni passati avevamo già annunciato che Google Foto avrebbe abbandonato Google+ e sarebbe diventata un'applicazione standalone, oggi l'annuncio ufficiale. Fra le funzionalità più interessanti oltre all'integrazione con uno spazio di storage illimitato, anche una migliore organizzazione delle foto. Previsto il riconoscimento automatico degli argomenti, la possibiltà di creare storie e l'introduzione di molti effetti grafici. [youtube https://youtu.be/ydBjsZnHrwM]
