L'automobile è la periferica mobile definitiva, parola di Apple
di Redazione
28/05/2015
L'automobile è la periferica mobile definitiva, lo ha dichiarato Jeff Williams, senior VP di Apple intervenendo alla conferenza annuale di Re/Code. Sono parole che hanno un peso se pronunciate da uno degli appartenenti al team direttivo di Apple e durante una delle conferenze di punta nel settore tecnologia. Williams rispondendo ad una domanda dell'intervistatore che chiedeva: "cosa altro farà Apple con il suo patrimonio oltre che dividere i guadagni fra gli azionisti" ha aggiunto "Stiamo esplorando alcuni mercati differenti". Le parole di Jeff Williams per assonanza hanno dunque dato origine all'assioma: Stiamo lavorando anche ad una ricerca su una possibile auto elettrica firmata Apple. D'altra parte rumors su possibili acquisizioni di Apple nel campo dell'auto si erano già diffusi nel mese di Febbraio. Secondo indiscrezioni, Apple avrebbe reclutato ingegneri da Ford e Mercedes per costituire un team con esperienza consolidata nel campo dell'auto e pronto a dare vita ad un laboratorio targato Apple in questo settore. Williams ha aggiunto che ad indurre Apple a prendere una decisione su investimenti in nuovi mercati non è solo la possibilità di crescita e di aumento del fatturato ma soprattutto la consapevolezza di potere fare la differenza in un determinato settore. Apple non nega comunque la possibiltà che in un futuro possa produrre una propria autombile elettrica, ma per ora l'unico prodotto tangibile di Apple nel campo dell'auto è il suo CarPlay, sistema intelligente che consente di integrare le tecnologie già maturate con l'iPhone all'interno di un cruscotto smart dedicato all'auto
Articolo Precedente
GoPro pronta una telecamera per la realtà virtuale ed un drone
Articolo Successivo
Google Foto spazio illimitato per immagini e video