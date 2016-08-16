Google Duo, la rivoluzione delle videochiamate
di Redazione
16/08/2016
Google Duo è la rivoluzionaria applicazione di videochiamate realizzata dal colosso di Mountain View. L'applicazione era stata originariamente presentata in occasione del Google I/O 2016. Adesso, con un dettagliato comunicato pubblicato sul suo blog ufficiale, Google annuncia la disponibilità dell'app per tutti gli utenti Android e iOS. Le videochiamate piacciono a tutti. L'idea di poter stare in qualche modo più vicino a una persona lontana, solamente grazie a un'app è emozionante. Google lo sa bene ed è per questo che, nel corso del trascorso Google I/O, aveva annunciato le sue intenzioni di rivoluzionare il mondo della messaggistica instantanea. Il suo obiettivo? Reintrodurre le videochiamate tra dispositivi mobili. Con l'uscita ufficiale della sua app per Android e iOS Google Duo, la società della California vuole assicurare ai suoi utenti le migliori performance in termini di esperienza audio e video. https://www.youtube.com/watch?v=CIeMysX76pM
Google Duo, le funzionalità:L'applicazione, come spiegato nel comunicato pubblicato sul blog ufficiale dell'azienda, è una semplice app per videochiamate 1 a 1. Google Duo è scaricabile gratuitamente tramite App Store per iOS o PlayStore per gli utenti Android. Duo si fa subito notare per la sua interfaccia estremamente semplice. Per chiamare è solamente necessario il numero di telefono del destinatario e ovviamente, una rete dati o una connessione Wi-Fi. La qualità della videochiamata sarà automaticamente impostata in base alla velocità della connessione, evitando così disconessioni improvvise. L'applicazione effettuerà anche uno switch automatico da Wi-Fi a rete dati. In questo modo si potrà far partire la videochiamata da casa, per poi continuarla tranquillamente in viaggio.
Google Duo, le innovazioni:A differenza di altre applicazioni per le videochiamate, Duo presenta una funzionalità innovativa chiamata Knock Knock. Il destinatario della chiamata riceverà una breve anteprima del mittente, potendo così capire il motivo della videochiamata.
