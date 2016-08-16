Google Duo, la rivoluzione delle videochiamate

Google Duo è la rivoluzionaria applicazione di videochiamate realizzata dal colosso di Mountain View. L'applicazione era stata originariamente presentata in occasione del Google I/O 2016. Adesso, con un dettagliato comunicato pubblicato sul suo blog ufficiale, Google annuncia la disponibilità dell'app per tutti gli utenti Android e iOS. Le videochiamate piacciono a tutti. L'idea di poter stare in qualche modo più vicino a una persona lontana, solamente grazie a un'app è emozionante. Google lo sa bene ed è per questo che, nel corso del trascorso Google I/O, aveva annunciato le sue intenzioni di rivoluzionare il mondo della messaggistica instantanea. Il suo obiettivo? Reintrodurre le videochiamate tra dispositivi mobili. Con l'uscita ufficiale della sua app per Android e iOS Google Duo, la società della California vuole assicurare ai suoi utenti le migliori performance in termini di esperienza audio e video. https://www.youtube.com/watch?v=CIeMysX76pM

Google Duo, le funzionalità:

Google Duo, le innovazioni:

Infine Google afferma di preoccuparsi della privacy e della sicurezza dell'utente: tutte le videochiamate effettuate dall'app sono protette da crittografia end-to-end.

L'applicazione, come spiegato nel comunicato pubblicato sul blog ufficiale dell'azienda, èGoogle Duo è scaricabile gratuitamente tramite App Store per iOS o PlayStore per gli utenti Android. Duo si fa subito notare per la sua interfaccia estremamente semplice. Per chiamare è solamente necessario il numero di telefono del destinatario e ovviamente, una rete dati o una connessione Wi-Fi. La qualità della videochiamata sarà automaticamente impostata in base alla velocità della connessione, evitando così disconessioni improvvise. L'applicazione effettuerà anche uno switch automatico da Wi-Fi a rete dati.A differenza di altre applicazioni per le videochiamate, Duo presenta una funzionalità innovativa chiamata Knock Knock.potendo così capire il motivo della videochiamata.