Samsung Galaxy Note 7, aggiornamento Android Nougat disponibile a breve!

di Redazione 17/08/2016

Android Nougat potrebbe arrivare prima che mai sul nuovo Samsung Galaxy Note 7, uno dei phablet esordienti del 2016 che ha sicuramente suscitato più discussioni e scalpore per le sue ottime performance complessive, e lo schermo definito da DisplayMate "il migliore al mondo finora prodotto". Una realtà o una fantasia, dal momento che gli aggiornamenti relativi all'OS Google per tablet e smartphone in certi casi tardano ad arrivare su un buon numero di modelli, aumentando una frammentazione Android che sembra essere in lieve calo dopo l'arrivo di Marshmallow? Gli indizi a nostra disposizione fanno supporre che il nuovo device flagship di Samsung potrebbe ricevere questo aggiornamento cruciale ad Android Nougat entro breve, grazie ad una nuova policy attraverso la quale Samsung si impegnerà ad essere più puntale nella distribuzione degli update. Il periodo indicato dalla casa coreana per l'arrivo dell'aggiornamento rientra tra novembre e dicembre, dopo la conferma ufficiale avvenuta in un recente evento stampa, in cui è stato inoltre ribadito che gli update arriveranno puntuali anche per quanto riguarda molti altri smartphone flagship, a differenza di quanto avvenuto in passato. Android Nougat e Samsung Galaxy Note 7: il primo phablet a ricevere l'aggiornamento dopo Nexus Google e LG V20? La nuova major release Google, che includerà supporto ufficiale alla realtà virtuale Daydream e maggiore compatibilità con nuove funzioni multimediali, è attualmente ancora in forma di Developer Preview; per questo motivo la scelta di Samsung di incorporare Android Nougat in così breve tempo su un suo flagship particolarmente acclamato risulta particolarmente coraggiosa. Più volte la casa coreana ha dichiarato di volere l'user experience e la stabilità del firmware al centro degli ultimi aggiornamenti; questo significa che in merito a Nougat ci sono già da ora buone probabilità che sia un sistema operativo ottimizzato al punto giusto. Il programma di beta testing dell'OS deve quindi essere particolarmente "aggressivo", affinché possano essere rivelati in tempo eventuali bug che potrebbero rendere l'uso del phablet più difficoltoso di quanto dovrebbe. A pochi giorni dall'unboxing ufficiale di Samsung Galaxy Note 7, ad ogni modo, è rientrato in gioco un produttore orientale che sembrerebbe avere "chiavi d'accesso" privilegiate ad Android Nougat: LG con il suo nuovissimo LG V20, che debutterà a breve nel mese di settembre con Android 7.0 Nougat nativo. Che cosa può aver permesso a LG di bruciare le tappe in questo modo, candidandosi a diventare uno dei primissimi smartphone Android a ricevere l'update dopo i nuovi Nexus? Dopo aver rinunciato per cause di forza maggiore (un ritardo nella fase di produzione del dispositivo rispetto alla data di rollout ufficiale) ad installare Nougat direttamente su Note 7, Samsung tenta quindi la riscossa cercando di restringere il più possibile i tempi di update: attendiamo quindi entro due o tre mesi al massimo (l'ipotesi più diffusa è l'arrivo a novembre) il tanto sospirato aggiornamento per deciderne la bontà e soprattutto l'adeguatezza al potentissimo phablet Samsung.