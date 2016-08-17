Samsung Galaxy Note 7, aggiornamento Android Nougat disponibile a breve!
17/08/2016
Android Nougat e Samsung Galaxy Note 7: il primo phablet a ricevere l'aggiornamento dopo Nexus Google e LG V20?La nuova major release Google, che includerà supporto ufficiale alla realtà virtuale Daydream e maggiore compatibilità con nuove funzioni multimediali, è attualmente ancora in forma di Developer Preview; per questo motivo la scelta di Samsung di incorporare Android Nougat in così breve tempo su un suo flagship particolarmente acclamato risulta particolarmente coraggiosa. Più volte la casa coreana ha dichiarato di volere l'user experience e la stabilità del firmware al centro degli ultimi aggiornamenti; questo significa che in merito a Nougat ci sono già da ora buone probabilità che sia un sistema operativo ottimizzato al punto giusto. Il programma di beta testing dell'OS deve quindi essere particolarmente "aggressivo", affinché possano essere rivelati in tempo eventuali bug che potrebbero rendere l'uso del phablet più difficoltoso di quanto dovrebbe. A pochi giorni dall'unboxing ufficiale di Samsung Galaxy Note 7, ad ogni modo, è rientrato in gioco un produttore orientale che sembrerebbe avere "chiavi d'accesso" privilegiate ad Android Nougat: LG con il suo nuovissimo LG V20, che debutterà a breve nel mese di settembre con Android 7.0 Nougat nativo. Che cosa può aver permesso a LG di bruciare le tappe in questo modo, candidandosi a diventare uno dei primissimi smartphone Android a ricevere l'update dopo i nuovi Nexus? Dopo aver rinunciato per cause di forza maggiore (un ritardo nella fase di produzione del dispositivo rispetto alla data di rollout ufficiale) ad installare Nougat direttamente su Note 7, Samsung tenta quindi la riscossa cercando di restringere il più possibile i tempi di update: attendiamo quindi entro due o tre mesi al massimo (l'ipotesi più diffusa è l'arrivo a novembre) il tanto sospirato aggiornamento per deciderne la bontà e soprattutto l'adeguatezza al potentissimo phablet Samsung.
