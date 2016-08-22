Caricamento...

Gamescom 2016, le novità di Star Citizen

22/08/2016

Torniamo a puntare i riflettori sul palco della Gamescom 2016 di Colonia per parlare di Star Citizen. Il simulatore spaziale sci-fi è ormai da lungo tempo in via di sviluppo da parte del team Cloud Imperium Games, capitanato da Chris Roberts. Quale miglior occasione, se non quella della fiera annuale di Colonia, per mostrare ai fan in attesa le novità in sviluppo? Nel corso dell'evento, i fan partecipanti hanno inoltre potuto provare il titolo direttamente nelle postazioni dello stand allestito.

Star Citizien: la demo del gioco

Star Citizien, ricordiamo, è un videogioco di genere simulatore spaziale. Ai giocatori verrà quindi offerta la possibilità di viaggiare e scoprire pianeti. La demo presentata, commentata da Chris Roberts, si è quindi concentra in particolar modo sul presentare gli aspetti più avanzati del gioco. Con una durata di 50 minuti, il team Cloud Imperium Games ha così mostrato lunghe sessioni di gameplay. Inutile dire che la reazione del pubblico è stata visibilmente entusiasta: i viaggi tra le stelle e gli allunaggi, costellati da combattimenti spaziali, hanno conquistato tutti. https://www.youtube.com/watch?v=3l-epO6oUHE

Star Citizen: le novità in arrivo nella versione Alpha

Sebbene il gioco si trovi ancora in uno stadio inziale del suo sviluppo, tutte le funzionalità mostrate nella demo saranno disponibili nella versione finale. Un breve video gameplay pone l'accento su alcune specifiche componenti di gameplay affermando che saranno introdotte al più presto nella versione attualmente giocabile. Acquistando infatti uno tra i pacchetti disponibili sul sito ufficiale, si avrà l'accesso alla versione alpha di Star Citizen. https://www.youtube.com/watch?v=viBptJg6sZM

Star Citizen: la storia della campagna Kickstarter

Il gioco è stato finanziato con successo da ottobre 2012 a novembre 2012 raggiungendo $2,134,374. La campagna di raccolta fonti è poi continuata sul sito ufficiale del gioco che, ad agosto 2016 ha toccato i 120 milioni di dollari in finanziamento. Nonostante l'incredibile successo, Star Citizen non ha ancora una data di uscita ufficiale. [gallery link="file" ids="11856,11857,11858,11859,11860,11861,11862,11863,11864,11865,11866"]      
