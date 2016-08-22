Facebook Lifestage: nuovo social network dedicato ad adolescenti e video
di Redazione
22/08/2016
Facebook Lifestage: Mark Zuckerberg lancia un nuovo social network dedicato principalmente agli adolescenti. Oltre che ai video profili. Si tratta nello specifico di un’app ideata da Michael Sayman, 19 anni, product manager di Facebook. L’obiettivo è quello di incoraggiare gli adolescenti a creare profili video e a condividerli con altri compagni. Una sorta di ritorno al passato per il social network: per chi non lo ricordasse, infatti, Facebook nacque nel 2004 per collegare virtualmente tra di loro gli studenti del college. Presentando la nuova app, infatti, lo stesso social network è stato ideato per portare gli studenti a mettersi in contatto con gli amici. Una volta scaricato l’applicativo, infatti, Lifestage chiede di registrarsi selezionando una scuola di appartenenza. A quel punto, il nuovo Facebook mostrerà tutti i profili video appartenenti alla stessa scuola, o che comunque si trovano nelle vicinanze della stessa e ne potrebbero dunque farne parte. Il presupposto, però, è che almeno 20 iscritti allo stesso istituto stiano utilizzando l’app. Inoltre, il social network assocerà ai profili attivi un’emoticon sorridente con gli occhiali da sole, mentre quelli non aggiornati da un po’ con un’emoji accigliata.
Facebook Lifestage: come salire di rankingGli utenti che utilizzano Facebook Lifestage, sono incoraggiati a rispondere alle domande sulla propria biografia tramite video. Rispondendo a quante più domande possibili, il profilo diventa mano a mano più completo, salendo nel ranking del social network. Insomma, Mark Zuckerberg continua sulla linea dei video, confermando che nel prossimo quinquennio, in un modo o nell’altro, vuole portare gli utenti a non pubblicare solamente testi o immagini. È sui video che Facebook punta anche per una strategia di marketing e ritorno pubblicitario. Secondo alcuni analisti, arriverà presto il tempo nel quale il testo sarà completamente vietato da Zuckerberg e gli utenti del social network interagiranno solamente tramite filmati.
