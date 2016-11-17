Caricamento...

Galaxy S7 esplode nelle mani di un canadese

17/11/2016

Un Samsung Galaxy S7 esplode in mano ad un cittadino canadese mentre si trovava alla guida della sua auto. Dopo i numerosi casi relativi al Galaxy Note 7 che hanno portato al ritiro massivo del phablet, la casa coreana è alle prese con un nuovo guaio? Per ora si evitano allarmismi, considerato che si tratta di un caso isolato e comunque dai contorni ancora da definire. Certo è che gli utenti ora sono ancora più diffidenti nei confronti dei dispositivi dell’azienda coreana. A circa due mesi di distanza dai casi di incendi ed esplosioni del Note 7, Samsung si trova a gestire un altro caso spinoso. Il phablet, infatti, potrebbe non essere l’unico modello in circolazione a rischio incendi o esplosioni. In Canada, infatti, domenica 13 novembre è avvenuto un episodio che nel giro di un paio di giorni è divenuto di dominio pubblico, finendo sulle prime pagine della stampa mondiale. Nella cittadina di Winnipeg, un uomo era alla guida della sua vettura, quando ad un certo punto ha sentito surriscaldarsi nella propria tasca il suo Samsung Galaxy S7. Neanche il tempo di tirarlo fuori dalla tasca e il dispositivo è esploso emanando una nube di fumo. Amarjit Mann ha raccontato la sua storia a CtvNews, affermando di aver subito gettato il dispositivo esplodo fuori dal finestrino per evitare ulteriori conseguenze.

Galaxy S7 esploso: la posizione di Samsung

Mann ha riportato, infatti, ustioni di secondo grado alle mani e di terzo grado ai polsi. Nessun danno, invece, al suo veicolo. “Avrei potuto perdere la vista o ferirmi al volto”, ha concluso l’uomo. L’episodio è giunto ovviamente ai piani alti di Samsung, che ha subito gettato letteralmente acqua sul fuoco affermando che non si possa ancora capire cosa sia realmente successo senza analizzare lo smartphone esploso. “La sicurezza dei nostri clienti rimane la nostra più alta priorità”, fanno sapere dal quartier generale Samsung.
