Galaxy S7 esplode nelle mani di un canadese
di Redazione
17/11/2016
Galaxy S7 esploso: la posizione di SamsungMann ha riportato, infatti, ustioni di secondo grado alle mani e di terzo grado ai polsi. Nessun danno, invece, al suo veicolo. “Avrei potuto perdere la vista o ferirmi al volto”, ha concluso l’uomo. L’episodio è giunto ovviamente ai piani alti di Samsung, che ha subito gettato letteralmente acqua sul fuoco affermando che non si possa ancora capire cosa sia realmente successo senza analizzare lo smartphone esploso. “La sicurezza dei nostri clienti rimane la nostra più alta priorità”, fanno sapere dal quartier generale Samsung.
