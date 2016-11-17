Amazon Prime Video: in Italia a dicembre?
di Redazione
17/11/2016
Il colosso dell’intrattenimento in streaming Netflix potrebbe presto avere il suo primo importante competitor in Italia: Amazon Prime Video.
The Grand Tour: lo show di Amazon si estende a livello globaleSi tratta per il momento soltanto di un’indiscrezione, ma il lancio globale del popolare servizio di film e serie tv in streaming Amazon Prime Video potrebbe non essere così lontano. Lo apprendiamo direttamente dalla landing page dello show automobilistico The Grand Tour che recita:
The Grand Tour is going globalOltre a questa dicitura, pubblicata sul portale ufficiale dello show, un’ulteriore conferma arriva direttamente da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. I tre conduttori della serie hanno spiegato in un video messaggio che la serie sarà disponibile da dicembre in oltre 200 nazioni con l’obiettivo di estendersi worldwide. Dal momento in cui lo show è un prodotto esclusiva di Amazon Prime Video, questo indirettamente significa che anche il servizio di streaming potrebbe estendersi in tutto il mondo. Una notizia piuttosto chiara anche se per la conferma ufficiale si attendono ancora notizie precise da parte di Amazon Italia.
Amazon Prime Video: il primo grande competitor di NetflixSe le indiscrezioni si rivelassero vere, Netflix potrebbe finalmente avere il suo rivale più importante. Il servizio di streaming di Reed Hastings è attualmente il re indiscusso per lo streaming on demand con la presenza in 130 paesi e più di 75 milioni di abbonati. Una realtà che andrà però a scontrarsi con le originali proposte di Amazon Prime Video, da tempo attivo negli Stati Uniti con un grandissimo successo. Al momento però è difficile fare previsioni accurate su tariffe e catalogo. Alcune recenti indiscrezioni hanno ipotizzato che il prezzo di Amazon Prime Video potrebbe essere addirittura inferiore a quello di Netflix, con prezzi a partire da 7.99 euro mensili per gli abbonati ad Amazon Prime. Per i contenuti, invece, bisognerà attendere gli eventuali accordi con le emittenti nazionali. Le più importanti e famose serie Amazon come “Trasparent”, “Mozart In The Jungle” e “Bosch”, sono state concesse in licenza a operatori nazionali come Sky e Mediaset.
