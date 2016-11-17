Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Amazon Prime Video: in Italia a dicembre?

Redazione Avatar

di Redazione

17/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Amazon Prime Video: in Italia a dicembre?
Il colosso dell’intrattenimento in streaming Netflix potrebbe presto avere il suo primo importante competitor in Italia: Amazon Prime Video.

The Grand Tour: lo show di Amazon si estende a livello globale

Si tratta per il momento soltanto di un’indiscrezione, ma il lancio globale del popolare servizio di film e serie tv in streaming Amazon Prime Video potrebbe non essere così lontano. Lo apprendiamo direttamente dalla landing page dello show automobilistico The Grand Tour che recita:
The Grand Tour is going global
Oltre a questa dicitura, pubblicata sul portale ufficiale dello show, un’ulteriore conferma arriva direttamente da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. I tre conduttori della serie hanno spiegato in un video messaggio che la serie sarà disponibile da dicembre in oltre 200 nazioni con l’obiettivo di estendersi worldwide. Dal momento in cui lo show è un prodotto esclusiva di Amazon Prime Video, questo indirettamente significa che anche il servizio di streaming potrebbe estendersi in tutto il mondo. Una notizia piuttosto chiara anche se per la conferma ufficiale si attendono ancora notizie precise da parte di Amazon Italia.

Amazon Prime Video: il primo grande competitor di Netflix

Se le indiscrezioni si rivelassero vere, Netflix potrebbe finalmente avere il suo rivale più importante. Il servizio di streaming di Reed Hastings è attualmente il re indiscusso per lo streaming on demand con la presenza in 130 paesi e più di 75 milioni di abbonati. Una realtà che andrà però a scontrarsi con le originali proposte di Amazon Prime Video, da tempo attivo negli Stati Uniti con un grandissimo successo. Al momento però è difficile fare previsioni accurate su tariffe e catalogo. Alcune recenti indiscrezioni hanno ipotizzato che il prezzo di Amazon Prime Video potrebbe essere addirittura inferiore a quello di Netflix, con prezzi a partire da 7.99 euro mensili per gli abbonati ad Amazon Prime. Per i contenuti, invece, bisognerà attendere gli eventuali accordi con le emittenti nazionali. Le più importanti e famose serie Amazon come “Trasparent”, “Mozart In The Jungle” e “Bosch”, sono state concesse in licenza a operatori nazionali come Sky e Mediaset.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

TV OLED LG 2017: schermi di alta qualità sottili come un foglio

Articolo Successivo

Galaxy S7 esplode nelle mani di un canadese

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021