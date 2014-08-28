Coolest Cooler: il frigorifero del nuovo millennio
28/08/2014
Che ci crediate o no Coolest Cooler è l'oggetto più desiderato del momento. Apparentemente è un frigorifero portatile, ed in realtà lo è, ma molto particolare. Coolest Cooler è prima di tutto un frigorifero portatile, potete utilizzarlo per la classica scampagnata in montagna, o per andare al mare, o per un giro in barca, o in tutte quelle occasioni dove tipicamente potreste avere bisogno di una bella bevanda gelida ma non avete nulla a portata di mano e sareste disposti ad affrontare qualunque avversità pur di avere a disposizione un bel bar! Chiarito il fatto che Coolest Cooler è un frigorifero portatile, è anche vero, per dirla come Ryan Grepper suo ideatore , che i frigoriferi tradizionali sono noiosi, si rompono facilmente, sono una seccatura da trasportare e il massimo che ci potete fare è riempirli di ghiaccio.
Un frigorifero una festa!Perché non trasformarli in un multifunzionale apparecchio per l'intrattenimento? Ora, il frigo l'avete, le birre anche, cosa manca per fare una buona festa? che ne dite di un po' di buona musica? Ed ecco che Coolest Cooler si trasforma in un sistema audio portatile! Naturalmente non ha dentro un lettore mp3, ma potete sempre usare il vostro iPhone come lettore mp3 ed inviare l'audio a Coolest Cooler et voilà la festa è fatta! Cosa altro potete fare con un frigo così? per esempio ci potete ricaricare il telefonino via USB ma ci potete anche collegare un frullatore! [gallery columns="4" ids="889,890,891,892,893,894,895,896"]
Voglia di FrullatoSi avete letto bene, Coolest Cooler è predisposto con un innesto per ospitare un frullatore, per cui è sufficiente posizionare il recipiente sul suo adattatore, riempirlo di quello che vi pare più opportuno: dalla frutta al ghiaccio premere l'apposito pulsante e in un battibaleno il vostro frullato sarà pronto da gustare! Ovviamente ve lo potete portare al mare tanto è WaterProof, ha una luce interna nel caso vogliate utilizzarlo di notte davanti al fuoco di un campeggio, si trasporta facilmente con le sue ruote ed ha persino un portabagagli! Ah dimenticavamo ha una capacità di 60 litri!
