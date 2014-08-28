Home Gadget e Curiosità Gli auricolari con cardiofrequenzimetro integrato

Gli auricolari con cardiofrequenzimetro integrato

di Redazione 28/08/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Se siete sportivi, se amate correre all’aria aperta e non su un tapis roulant, se il fitness per voi non ha segreti, probabilmente siete tra coloro che di domenica mattina, vi armate di lettore MP3 e auricolari e uscite di casa sul far dell’alba per fare una tonificante corsetta. E se quegli auricolari, che vi accompagnano fedelmente ovunque andate, non fossero dei “semplici” auricolari, ma fossero qualcosa di più? Jabra, ad esempio, è andata oltre il concetto di “auricolare” classico, realizzando Sport Pulse Wireless, il primo paio di auricolari ad essere dotati, oltre alle connessioni Bluetooth 4.0 ed NFC, anche di un vero e proprio cardiofrequenzimetro in grado di monitorare istante per istante i battiti del vostro cuore. Non solo: questi auricolari sono anche in grado di calcolare il volume massimo di ossigeno consumato durante l’unità di tempo per contrazione muscolare. Tutti questi dati, ovviamente, vengono trasmessi al device al quale sono collegati gli Sport Pulse Wireless ed elaborati dall’applicazione realizzata dalla stessa Jabra, che alla fine dell’allenamento vi permetterà di visualizzare una serie di statistiche e parametri che vi potranno essere utili per migliorare ulteriormente la vostra forma fisica. Inoltre, siccome l’applicazione fornisce la frequenza cardiaca in tempo reale, vi sarà possibile capire immediatamente se dovete rallentare il ritmo dell’allenamento o accelerarlo. Le Jabra Pulse Wireless sono resistenti alla sudorazione, ma non sono waterproof e per il momento possono essere acquistate solo un USA ad un prezzo di 199 dollari.