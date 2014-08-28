Caricamento...

Convertire le immagini in musica

Redazione Avatar

di Redazione

28/08/2014

Non ci chiediamo esattamente perché dovreste farlo, ma un giorno potreste alzarvi con la voglia di "sentire come suona" questo o quel disegno che avete realizzato la sera prima, come fare? Ci ha pensato Brian McNamara talentuoso creatore di strumenti musicali. Si certo di solito focalizza la sua attenzione su strumenti elettronici e questo Automaphone in realtà è proprio uno strumento elettronico anche se piuttosto bizzarro. Il funzionamento è semplice, inserite nella feritoia il vostro disegno, l'automaphone lo scansiona, individua le luci e le ombre del disegno e le converte in note, tempo e musica. All'interno Brian ha utilizzato tre microcontrollori PicAxe e alcuni sensori LDR ma ciò che è importante è che c'è adesso un'unità di misura univoca per convertire le immagini in musica. Così se volete sapere come suona il vostro disegno rispetto magari a quello del collega che avete di fianco potete sempre comprarvi un "automaphone". [caption id="attachment_907" align="aligncenter" width="719"]Automaphone vista intera Automaphone vista intera[/caption] Detto questo anche il design nella sua semplicità è decisamente accattivante. Sostanzialmente una scatola in legno con tre lati, nessun pulsante di controllo e pochi led giusto per sancire cosa stia facendo l'automaphone se ce ne fosse bisogno. Ricorda da vicino uno strumento antico ma sotto ha un cuore moderno. [caption id="attachment_906" align="aligncenter" width="822"]Automaphone in scansione Automaphone in scansione[/caption]

