Ford Focus Electric: l'automobile che si gestisce con un'app
di Redazione
07/03/2015
Non solo Tablet, Smartphone e Smartwatch. Al Mobile World Congress di quest’anno abbiamo visto anche molto altro di interessante. Ad esempio la Ford Focus Electric, l’automobile che si controlla con uno smartphone e un’app.
Un’app per gestirlaLa nuova Focus Electric sfrutta le potenzialità del SYNC 2 e l’app MyFord Mobile, per dare al possessore il controllo di alcune delle sue funzioni anche da remoto. Tramite quest’applicazione è possibile monitorare lo stato di ricarica della Focus, attivarla o interromperla, impostare fasce orarie stabilite per la ricarica, rinfrescare l’abitacolo prima del suo utilizzo, oppure ottimizzare lo stile di guida per sfruttare al meglio il motore elettrico dell’auto. L’app, inoltre, fornisce all’utente la mappa delle colonnine di ricarica disponibili sul territorio e consente di pianificare i propri viaggi. Secondo quanto dichiatato, sarà gratuita per i primi 5 anni di vita del veicolo.
Ricarica veloce e autonomia soddisfacenteDal punto di vista automobilistico, la Focus Electric utilizza un motore elettrico da 145 cavalli che la spinge fino a una velocità massima di 137 km/h. Il sistema di ricarica integrato da 6,6 kW garantisce fino a 100 km di autonomia dopo sole 2 ore di ricarica delle batterie agli ioni di litio, mentre una ricarica completa, che dura 4 ore, permette di raggiungere un’autonomia di 162 km. Per aumentare l’autonomia, la Focus utilizza anche un sistema in grado di recuperare parte dell’energia cinetica spesa in frenata. Per adesso non è stata diffusa alcuna informazione circa il prezzo della Focus Electric e la sua probabile data di commercializzazione. [caption id="attachment_5111" align="aligncenter" width="620"] Il cruscotto della Ford Focus Electric è avveniristico ma conserva una linea elegante[/caption]
