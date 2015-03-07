Apple Spring Forward: cosa dobbiamo aspettarci
di Redazione
07/03/2015
Il 9 Marzo è ormai alle porte. Lunedì Apple, durante l'evento di San Francisco toglierà definitivamente i veli a quello che è la sua creatura più recente: l'Apple Watch. Lo SmartWatch con la Mela dentro era stato presentato ormai a Settembre durante l'evento/show che aveva tenuto a battesimo iPhone 6 e iPhone 6 plus, ma molte sono ancora le questioni rimaste irrisolte che probabilmente verranno affrontate Lunedì 9 Marzo.
Quanto costerà Apple Watch?Apparentemente la risposta al quesito sul costo di Apple Watch sembra semplice: Apple ha già detto che il costo base sarà 349$. Ma in realtà questo annuncio non chiarisce molto. Apple Watch arriverà in tre edizioni "Watch", "Watch Sport", "Watch Edition" quale sarà il costo di ciascuna edizione? Inoltre ognuna delle tre edizioni è personalizzabile con diversi tipi di cinturino, e addiruttura la Watch Edition arriverà in cinque varianti con una cassa in oro a 18 carati e un display protetto da vetro zaffiro. L'edizione Watch Sport arriverà con ulteriori cinque varianti mentre la versione base arriverà con dodici varianti. È abbastanza per supporre che il prezzo di 349$ sia semplicemente un punto di partenza o forse un prezzo medio. Per saperne di più sui costi e le caratteristiche di ciascuna versione dovremo aspettare l'evento di Lunedì 9 marzo.
Durata della batteria e AppSulla durata della batteria di Apple Watch si è detto praticamente di tutto. Alcuni sono arrivati ad ipotizzare che proprio questo punto sia fra quelli più delicati nell'architettura di Apple Watch. Il New York Times sostiene che la batteria di Apple Watch possa durare una intera giornata ma anche che esista una particolare caratteristica di Apple Watch denominata "Power Reserve" che in caso di bassa carica disponibile stoppi tutte le funzioni avanzate dello smartwatch per mostrare semplicemente l'orario. Ipotesi percorribile ma che non pare proprio un tocco di genialità. Molto di più sapremo durante Spring Forward a proposito dell'ecosistema di App che andrà a circondare l'Apple Watch. Apple nelle scorse settimane ha riunito in conclave gli sviluppatori accelerando molto sul piede della produzione di App per Apple Watch. È dunque estremamente probabile che rispetto all'evento di Settembre venga mostrata qualche App in più di cui ancora non si sa molto.
Quando potremo comprare un Apple Watch?Se avverrà quello che è avvenuto in passato per iPhone anche nel caso di Apple Watch è probabile che assisteremo a file chilometriche dietro le porte degli Apple Store dove una folla di ansiosi fan del marchio della mela faranno a gomitate per accaparrarsi il primo Apple Watch. Quando accadrà tutto ciò non è ancora dato saperlo, ma è possibile che una data per il lancio venga svelata proprio durante l'evento Spring Forward. Stando agli annunci precedenti Apple Watch potrebbe arrivare in Aprile ma è anche vero che storicamente difficilmente Apple ha lasciato passare quasi un mese dalla presentazione di un suo prodotto ad un suo lancio, per cui alcuni speranzosi sperano di poter vedere lo smartwatch della mela già in Marzo. Stando alle statistiche ad Apple non dispiace presentare i propri prodotti nel primo Venerdì dopo la settimana di lancio dell'evento, così alcuni scommettono sulla data del 20 Marzo.
Non solo Apple Watch, forse anche un MacBook Air da 12''Apple Watch sarà quasi sicuramente la star indiscussa di Spring Forward, ma è possibile che altri prodotti vengano presentati durante lo stesso evento. C'è attesa per un MacBook Air da 12''. Si tratterebbe di una versione supersottile a cui verrebbero rimosse praticamente tutte le porte. I bordi di questa nuova sottiletta sarebbero ridotti al minimo , anche quelli dello schermo proprio nel tentativo di ottenere un display più grande ed un piano di lavoro più ampio pur riducendo le dimensioni. In pratica una sorta di MacBook Zippato!
iPad ProL'iPad Pro è un altro di quei prodotti su cui l'incertezza regna sovrana. Avrà una porta USB? Difficile che arrivi nei prossimi mesi, ma è possibile che all'evento del 9 Marzo vengano rivelati alcuni altri particolari ad esempio sulle dimensioni dello schermo. Qualche chiarimento forse arriverà anche sulla data di produzione. L'iPad PRO tuttavia è fra i prodotti di Apple quello su cui esistono meno certezze, probabilmente qualcosa sarà svelata Lunedì a San Francisco ma è lecito aspettarsi non troppe novità su questo prodotto.
L'evento in StreamingNononstante la comparsa di qualcuno degli altri prodotti di Apple all'evento Spring Forward, appare ovvio che il ruolo dell'attore protagonista lo assumerà l'Apple Watch. Sarà possibile assistere al suo sfavillante debutto in scena, come di consueto anche via streaming all'indirizzo http://www.apple.com/live/ dalle 19.00 ora italiana
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S6, svelati i prezzi: si parte da 739 euro
Articolo Successivo
Ford Focus Electric: l'automobile che si gestisce con un'app