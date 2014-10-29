Cosa fanno le persone felici al mattino. Così inizia un buon giorno!

Non rimuginano sul passato

Fanno della felicità un’abitudine

Rifiutano le distrazioni mattutine

Hanno già fissato il loro obiettivi quotidiani

Hanno sottoscritto un abbonamento alla felicità

One more thing

foto by Petras Gagilas

Tutte le persone felici condividono per certo un tratto: non esprimono mai rimpianti riguardo al loro passato. Sanno che la vita è fatta per essere vissuta nel presente e che quello che accade oggi è l’evento più importante. Soprattutto, non si fanno mai schiacciare dai fallimenti del passato.Dici: troppo facile! Riflettiamo per un attimo sul fatto che il 40% delle nostre azioni quotidiane sono semplici abitudini o attività di routine. Beh, ci meraviglia così tanto che le persone felici facciano della gratitudine, della gioia e della consapevolezza parte delle loro abitudini quotidiane? Non dovremmo affatto stupirci, in realtà, visto che la cosa funziona così bene per loro, specialmente al mattino.Le persone felici sanno che non vogliono essere distratte dalle news, dalle mail e dagli sms già di primo mattino. Tutte queste intrusioni danneggerebbero la loro serenità mattuttina, necessaria perche agiscano assieme gratitudine e consapevolezza. Quella serenità è la cosa più preziosa, tutti gli altri messaggi possono sicuramente aspettare un po’. La ricaduta pratica di questo approccio consiste in un approccio molto più sereno alle scadenze, agli appuntamenti e ai compiti che ci attendono durante la giornata.Le persone felici hanno ben fissata una lista delle cose da fare quel giorno, e l’ordine in cui le faranno. Soprattutto sanno che il primo compito da affrontare è quello più impegnativo. Alcune ricerche nell’ambito delle neuroscienze hanno fatto emergere che quando vediamo dei progressi nel portare a compimento un’attività particolarmente difficile, il nostro livello di felicità si alza e sopprime tutte le sensazioni negativie.Quando incontriamo delle persone felici, abbiamo sempre questa impressione: come se davvero fossero riusciti a sottoscrivere un abbonamento segreto per l’eterna felicità. Il punto è che non aspettano passivamente che un evento casuale e felice bussi alla loro porta: quello che fanno è costruire la loro propria felicità e farla fiorire attorno a loro. Questo è il motivo per cui il loro sorriso spicca sincero e luminoso più di tutti gli altri.Durante il resto della giornata, ascoltate buona musica! http://youtu.be/iCQ0vDAbF7s