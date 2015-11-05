Facebook terzo trimestre 2015 fatturato e utenti in crescita
di Redazione
05/11/2015
Ancora numeri in crescita per Facebook nel terzo trimestre 2015. Il social di Zuckerberg raggiunge quota 1.55 miliardi di utenti mensili e 4.5 miliardi di dollari di fatturato. Due indicatori che da soli, senza necessità di ulteriori analisi, delineano ampiamente il successo commerciale e la popolarità di questo social. Il numero di utenti mensili cresce del 4.02% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ed è in crescita di un ulteriore 3.47% rispetto al secondo trimestre. Dunque, se il numero di utenti registrati nei mercati di riferimento potrebbe avere raggiunto la saturazione, le percentuali di crescita mostrano che Facebook sta rapidamente entrando in nuovi mercati ed in special modo nelle nazioni in via di sviluppo. Se, in senso assoluto, i numeri raggiunti da Facebook in quanto ad utenti registrati sono già degni di nota, particolare attenzione meritano le statistiche relative al numero di utenti attivi quotidianamente che sfiora 1.01 miliardi di utenti e batte il record di un miliardo stabilito ad Agosto. Complessivamente analizzando il numero di utenti attivi giornalmente: 1.01 miliardi e il numero di utenti medi mensili è facile desumere che il 65.1% degli utenti di Facebook accede giornalmente al social. In crescita anche il numero di utenti che accedono a Facebook da dispositivi mobile, che raggiunge quota 1.39 miliardi, contro gli 1.31 miliardi del secondo trimestre. Di questi utenti ben 894 milioni esegue almeno un accesso giornaliero. Proprio il numero di utenti che accedono da Mobile è una delle chiavi del successo di Facebook. Le revenue provenienti dal mobile salgono di oltre il 78% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Con questi numeri, l'utile netto dell'ultimo trimestre sale a 896$ milioni e supera quello di 719$ milioni del trimestre precedente. Non in molti si aspettavano questi risultati, se si considera che Facebook ha investito molto per le ricerche sull'intelligenza artificiale in previsione del lancio del suo assistente personale su messenger Facebook M. Non è tutto, numeri da record anche per i video visualizzati giornalmente che raggiungono quota 8 miliardi giornalieri da 500 milioni di utenti, il doppio di quanto registrato ad Aprile. Risultati decisamente eccellenti per un servizio nato quasi per gioco oltre 10 anni fa dall'iniziativa di un giovane studente universitario.
Articolo Precedente
Facebook Music Stories condividere musica da Spotify ed Apple Music
Articolo Successivo
Apple pensa ad iPhone mini da 4 pollici