Apple pensa ad iPhone mini da 4 pollici
di Redazione
05/11/2015
Apple ripensa ad un iPhone Mini da 4 pollici. La notizia viene riportata dall’agenzia ‘Ansa’, secondo cui presso il quartier generale di Cupertino si starebbe valutando una sorta di ritorno al passato. Il nuovo iPhone Mini sarebbe uno smartphone da 4 pollici, che dovrebbe vedere la luce nell’autunno del 2016: in sostanza, avrebbe le stesse dimensioni dell’iPhone 5 lanciato nel 2012, ovviamente potenziato con tutte le novità introdotte negli anni da Apple. La notizia giunge tra l’altro nei giorni in cui i dati confermano la crescita della diffusione del nuovo sistema operativo iOS 9, installato ad oggi sul 66% dei dispositivi e trainato dall’ultimo aggiornamento che ha introdotto, tra le altre cose, anche 150 nuove emoji. La notizia di un nuovo smartphone dalle dimensioni ridotte, rilanciata dall’Ansa è stata diffusa in Rete dal sito ‘Appleinsider’, che a sua volta l’attribuisce ad un analista di Kgi, Ming-Chi Kuo, che nel recente passato ha confermato di avere fonti attendibili. Il prossimo autunno, dunque, Apple dovrebbe lanciare una sorta di iPhone 5 potenziato: avrà un display da 4 pollici, uno chassis in metallo e un processore A9 di ultima generazione. Possibile che il nuovo iPhone Mini sia venduto ad un prezzo più contenuto, visto che non dovrebbe essere supportata la tecnologia 3D Touch. La decisione della ‘Mela’ di produrre uno smartphone più piccolo sarebbe stata presa in seguito alle richieste degli stessi utenti, molti dei quali non gradiscono i dispositivi troppo ingombranti. La produzione del nuovo iPhone dovrebbe prendere il via a metà 2016, ragion per cui non è da escludere il lancio in contemporanea con iPhone 7, che a meno di sorprese dovrebbero avere il display in zaffiro. Tra le varie versioni di iPhone 7, dunque, potrebbe esservene una ‘Mini’, pensata appositamente per chi è rimasto legato ai precedenti smartphone Apple, con lo schermo più piccolo e meno ingombranti.
