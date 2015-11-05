Facebook Music Stories condividere musica da Spotify ed Apple Music
05/11/2015
Fresco dei suoi recenti successi commerciali, Facebook annuncia un'altra importante novità "Music Stories". Sostanzialmente si tratta di un nuovo formato di post che consente di mostrare 30 secondi di preview di un brano condiviso da Spotify o Apple Music. https://www.facebook.com/Musicians/videos/10153038619321548/ La preview può essere ascoltata attraverso Facebook senza abbandonare il social, lo stream avviene direttamente dai rispettivi servizi musicali. Sarà possibile comprare la musica oppure selezionarla per ascoltarla in un secondo momento e interamente via Spotify o Apple Music. L'idea è quella di consentire agli utenti di condividere facilmente la musica che ascoltano attraverso servizi popolari come Spotify ed Apple Music, e attraverso la condivisione, generare quel circuito di interesse che è tipico dei social. In altre parole, condividere un brano, è un po' come consigliarne l'ascolto agli amici.
"Siamo particolarmente felici di fare parte di Music Stories insieme a Facebook e fornire agli ascoltatori di Spotify un modo più semplice di ascoltare, scoprire, condividere la musica che amano"ha detto Jorge Espinel, Head of Global Business Development in Spotify, Per ora la nuova funzionalità sarà disponibile solo nell'App per iPhone, è possibile che in futuro possa vedere la luce anche su altre piattaforme. In realtà, si tratta di un servizio minimale per Facebook, che sulla Musica fino ad adesso non ha investito in modo significativo. Tuttavia attraverso questa partnership con Spotify ed Apple Music, introduce un altro servizio che potenzialmente consente all'utente di trovare la musica che più gli interessa senza uscire dal social. Tecnicamente l'utilizzo di "Music Stories" sarà molto semplice. Sarà sufficiente copiare il link di un brano da Spotify o Apple Music ed incollarlo nel proprio status. Immediatamente il link sarà convertito in una preview del brano musicale e sarà possibile ascoltarlo attraverso Facebook. Nulla di particolarmente diverso da quanto accade per esempio incollando un link di una pagina web o di un video. Sostanzialmente si tratta di un nuovo tipo di post che questa volta coinvolge i brani musicali da Spotify e Apple Music
