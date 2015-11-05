Facebook lavora a Notify, una nuova app per le notizie
di Redazione
05/11/2015
Facebook è affamato di notizie, il social vuole a tutti i costi contendere a Twitter il ruolo di principale fonte di news del pianeta. Per raggiungere il proprio obiettivo starebbe lavorando ad una nuova App dal nome Notify, con la collaborazione dei principali magazine fornitori di informazione al mondo. La notizia, riportata inizialmente da Financial Times, dipinge Notify come un aggregatore di news pubblicate in partnership con magazine del calibro del Washington Post, CBS e Vogue. Gli utenti riceveranno una notifica push quando un nuovo articolo viene pubblicato e reso disponibile attraverso l'App. Il meccanismo non è molto distante da quello già attivo con Instant Articles, ma a differenza di quest'ultimo, le notizie vengono pubblicate attraverso un'App standalone utilizzabile al di fuori di Facebook. Notify potrebbe vedere la luce già nelle prossime settimane ed andrebbe a completare il quadro di molte altre App standalone pubblicate nel corso degli anni. La lista comprende: Messenger, Poke, Camera, Rooms, Slingshot e Pages. Per la verità nessuna di queste App presa al di fuori del contesto di Facebook ha fatto segnare numeri da record, eccetto ovviamente Messenger. Notify per la sua peculiarità di rappresentare un contenitore di News selezionate da Magazine di grande rilevanza, potrebbe conquistare un certo tipo di pubblico interessato all'informazione di qualità e contemporaneamente attrarre nuovi editori verso Facebook
