Techmade TechWatch ONE Elite, smartwatch tutto italiano

Techmade presenta TechWatch ONE Elite, terzo modello della serie di smartwatch che l'azienda italiana ha portato sul mercato nel 2015. Il TechWatch One Elite è uno smartwatch che coniuga le innovative funzionalità dei modelli precedenti ad un look particolarmente innovativo e accattivante dedicato a coloro che considerano l'orologio un accessorio "modaiolo" oltre che un concentrato di tecnologia. Il quadrante è squadrato, le linee sono essenziali ed il cinturino è in maglie d'acciaio. Le funzionalità sono accessibili attraverso un discreto tasto nero posto lateralmente. Il display è da 1.54'' touchscreen ad alta sensibilità con risoluzione 240x240 pixel. La batteria è uno dei punti di forza di questo smartwatch, da 300mAh Li-poly consente al dispositivo di rimanere in posizione stand-by per una settimana senza necessità di ricarica. Lo smartwatch, può ovviamente essere collegato ad uno smartphone, utilizzarne tutte le funzionalità e ricevere le notifiche. Fra le funzionalità degne di nota lo Sleep Monitor che consente di rilevare la qualità del sonno, il cardiofrequenzimentro, l'antifurto che consente di ricevere una notifica quando lo smartwatch si trova a più di 10mt di distanza dallo smartphone, BT Music Remote Control che consente di riprodurre le playlist sul cellulare, lo Smart Wake-UP che consente di accendere il display con un movimento del braccio. Prezzo decisamente competitivo: 146.40€ disponibilità sul sito www.tecnoprezzo.it