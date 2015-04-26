Facebook nuova barra delle notifiche raccoglitore di notizie

Facebook continua a lavorare giorno dopo giorno per fare evolvere il social in un sistema di relazioni globale attraverso il quale raccogliere e presentare agli utenti notizie sempre più vicine ai propri interessi. Dopo aver riportato al centro dell'attenzione i post provenienti dagli amici a discapito di quelli provenienti delle pagine, sta adesso lavorando, ad una barra delle notifiche per il mobile più complessa di quella attuale, che raccolga notizie dall'intero network per poi proporle in forma organizzata all'utente in un unico punto centralizzato. Secondo quanto dichiarato a Mashable, il social di Zuckerberg starebbe testando la nuova barra e progetterebbe di distribuirla prima agli utenti americani e poi nel resto del mondo. Non è tuttavia ancora disponibile una data per il rilascio.

"Stiamo testando un aggiornamento alla barra delle notifiche che mostrerà contenuti rilevanti addizionali su qualunque argomento che sia utile conoscere in un giorno particolare"