Facebook nuova barra delle notifiche raccoglitore di notizie

di Redazione
26/04/2015
Facebook continua a lavorare giorno dopo giorno per fare evolvere il social in un sistema di relazioni globale attraverso il quale raccogliere e presentare agli utenti notizie sempre più vicine ai propri interessi. Dopo aver riportato al centro dell'attenzione i post provenienti dagli amici a discapito di quelli provenienti delle pagine, sta adesso lavorando, ad una barra delle notifiche per il mobile più complessa di quella attuale, che raccolga notizie dall'intero network per poi proporle in forma organizzata all'utente in un unico punto centralizzato. Secondo quanto dichiarato a Mashable, il social di Zuckerberg starebbe testando la nuova barra e progetterebbe di distribuirla prima agli utenti americani e poi nel resto del mondo. Non è tuttavia ancora disponibile una data per il rilascio.
"Stiamo testando un aggiornamento alla barra delle notifiche che mostrerà contenuti rilevanti addizionali su qualunque argomento che sia utile conoscere in un giorno particolare"ha dichiarato a Mashable una portavoce della società. La nuova barra delle notifiche sarà divisa in 8 differenti sezioni: compleanni, lista degli eventi degli amici, lista degli eventi, posti vicini, argomenti di tendenza, notizie locali, accadde oggi, amici vicini. Alcune di queste sezioni non rappresentano certo una grande novità per gli utenti di Facebok, altre invece porteranno in risalto contenuti che fino ad ora erano stati relegati all'interno della barra destra del social o distribuiti all'interno del feed delle news. La lista degli eventi dagli amici continuerà a mostrare le interazioni fra voi e il vostro network. Commenti dagli amici, like, post degli amici e così via. Anche la funzione compleanni rimarrà invariata. La funzione "accadde oggi" è già nota a chi utilizza Facebook giornalmente. Nuova la funzione "posti vicini" che mostrerà tre luoghi utili in sincronia con l'orario della giornata, ad esempio un posto dove fare colazione in mattinata oppure un ristorante dove mangiare a pranzo nel raggio d'azione della posizione dell'utente. La sezione "argomenti di tendenza" assolverà alla funzione di mostrare tre argomenti di tendenza su fatti che si ritiene possano essere vicini ai vostri topic di interesse, come ad esempio nuovi film in arrivo al cinema o eventi sportivi Le "notizie locali" mostreranno una serie di contenuti su fatti accaduti nei dintorni della posizione dell'utente. Questa sezione assolverà al compito di fornire le notizie provenienti dal territorio, raccogliendole da quelle maggiormente condivise all'interno di una stessa area geografica La sezione "amici vicini" sarà invece attiva solo per quelle persone che vorranno rendere nota la loro posizione a tutti gli altri e mostrerà appunto un elenco degli amici fisicamente più vicini a voi in ogni momento Si tratta di una serie di innovazioni piuttosto importanti per la barra delle notifiche che in precedenza mostrava informazioni basilari come le notifiche sui commenti, i nuovi post o i like. La nuova barra delle notifiche sembra voler spingere molto sulle informazioni locali e sulla rete sociale. Da un lato spinge gli utenti ad utilizzare Facebook anche per aggiornarsi sugli eventi del territorio, dall'altro mantiene inalterata la sua funzione sociale lasciando in evidenza i compleanni o la lista degli eventi postati dagli amici. In altre parole Facebook non vuole fare uscire gli utenti dalle pagine del social una volta che hanno effettuato il login e lo fa offrendo una serie di funzioni addizionali che fanno evolvere il social da puro intrattenimento a fornitore di notizie e servizi. In questo modo Zuckerberg spera di fare aumentare i 21 minuti che un utente mediamente spende giornalmente su Facebook un numero ancora più ampio
