Facebook: landing page dopo avere installato un'App

di Redazione 08/05/2015

I milioni di utenti che ogni giorno utilizzano Facebook attraverso il cellulare, sono spesso abituati a vedere comparire, nel proprio feed, banner che propongono il download di un'App. È uno dei tanti servizi che Facebook offre agli investitori. I produttori di App comprano pubblicità per fare conoscere i propri prodotti agli utenti. Il normale funzionamento de servizio fino a ieri si fermava al momento in cui l'utente interessato effettuava il download. Oggi Facebook introduce una nuova funzionalità che offre agli investitori di fare apparire un'ulteriore pagina pubblicitaria o di servizio subito dopo che l'utente ha installato l'App. Sostanzialmente si tratta di un modo per invogliare l'utente ad effettuare un'acquisto dopo che ha effettuato l'installazione dell'App. Tecnicamente Facebook chiama questo meccanismo "Deep Linking". L'esempio d'uso è presto fatto: supponiamo che un utente abbia installato un'App per la ricerca di un hotel dove passare la notte. Immediatamente dopo l'installazione, potrebbe aprirsi una pagina che mostra la migliore offerta possibile per una camera un un albergo in zona, invogliando in questo modo l'utente ad effettuare immediatamente un acquisto. Si tratta di una possibilità che vuole abbracciare un target abbastanza eterogeneo. Da un lato si cerca di coinvolgere il pubblico che scarica un'App solo per pura curiosità senza nessuna intenzione di utilizzarla, invogliandoli con un'ulteriore possibilità. Dall'altra parte si abbraccia quel segmento realmente interessato ad un acquisto immediato. Non sarà una grande notizia per il pubblico abituale. Sicuramente invece potrebbe essere una nuova opportunità per gli uomini del marketing. In ogni caso chi ha appena scaricato un'App cliccando su un banner pubblicitario, sarà probabilmente interessato anche all'ulteriore pagina post installazione che mostra contenuti attinenti alle sue esigenze.