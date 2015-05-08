Home Google Pranzo e cena a domicilio si ordinano con Google

Pranzo e cena a domicilio si ordinano con Google

di Redazione 08/05/2015

Se il vostro stomaco lancia segnali di immediato bisogno di cibo, ma siete troppo pigri persino per alzare il telefono e chiamare la vostra pizzeria di fiducia, da oggi potreste sfruttare le nuove funzionalità messe a disposizione da Google per ordinare pranzo o cena dal ristorante vicino casa che maggiormente soddisfa il vostro appetito. Il servizio sarà attivo per ora solo in America, grazie alla collaborazione con sei grandi compagnie specializzate nell'ordinare e consegnare cibo a domicilio attraverso le rispettive App: Seamless, Grubhub, Eat24, Delivery.com, BeyondMenu and MyPizza.com. Il funzionamento è abbastanza semplice: Google si accorgerà se state utilizzando lo smartphone per ricercare servizi di consegna cibo a domicilio nella vostra zona e in tal caso mostrerà un bottone "Invia un ordine". Cliccando sul bottone, l'utente potrà scegliere di aprire una delle App prodotte dai partner di Google in questo servizio. Una volta effettuata la scelta, l'App in questione mostrerà un menu adeguato alle esigenze dell'utente. Google ha annunciato il servizio attraverso un brevissimo post pubblicato sul proprio blog. Lo scorso anno le start-up specializzate nella consegna di cibo a domicilio hanno attratto capitali per circa 600 milioni di dollari contro i 25 milioni del 2012, tuttavia il mezzo preferito dagli utenti per ordinare la propria cena rimane il telefono. La partnership con Google garantirà una grande visibilità alle sei app che partecipano al progetto. D'altra parte Google fornisce un ulteriore servizio agli utenti e soprattutto mette un piede in un altro grande segmento di raccolta dati: le preferenze degli utenti nel settore del Food. Informazioni che potrebbero tornare utili nell'ampliare o migliorare la propria offerta in futuro.