Facebook introduce la traduzione simultanea dei post

Dopo Skype Translator è il turno di Facebook di introdurre per i suoi utenti la disponibilità di una nuova funzione per la traduzione simultanea dei post. A breve gli utenti del social potrebbero veder comparire sotto i loro post una nuova voce "Visualizza Traduzione" cliccando sulla quale comparirà l'immediata traduzione del contenuto nella lingua in uso. La sperimentazione partirà gradualmente ed andrà ad abbracciare progressivamente tutti gli utenti del social network. Il servizio sarà reso disponibile con la collaborazione di "Bing" il motore di ricerca di Microsoft che già offre un servizio simile ad i suoi utenti. Casualmente Microsoft è anche proprietaria di Skype che ha appena annunciato il suo servizio di traduzione simultanea. Il nostro primo esperimento con "visualizza traduzione" non ha dato luogo ad un risultato perfetto, ma d'altra parte il servizio di traduzione è in beta e potrà essere affinato nel tempo con una collaborazione più stretta fra Facebook e Microsoft. L'introduzione della funzione "Traduzione" da parte di Facebook va nella direzione di offrire agli utenti un servizio maggiormente globalizzato per la fruizione dell'informazione. D'altra parte sono sempre di più i contenuti che sfruttano il viral offerto dai social per fare il giro del mondo e non tutti gli utenti sono in grado di disporre di una perfetta comprensione del messaggio se scritto in una lingua diversa da quella d'origine. Con l'introduzione della funzione di traduzione simultanea Facebook spera che gli utenti, in grado a questo punto, di fruire pienamente della notizia anche se espressa in una lingua straniera siano anche maggiormente stimolati alla condivisione e all'interazione. La funzione di traduzione non è stata annunciata ancora ufficialmente da Facebook anche se molti utenti hanno già potuto provarla. Un altro annuncio invece è stato reso noto dal social di Zuckerberg: Messenger la chat di Facebook, potrà contare anche su una versione fruibile al di fuori del social network. Gli utenti che avessero voglia semplicemente di chattare senza essere disturbati dallo streaming dei contenuti potranno dunque usufruire di una versione esterna a Facebook e disponibile sul sito messenger.com