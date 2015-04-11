Home Google Google, filtro anti spoiler: basta anticipazioni sgradite

di Redazione 11/04/2015

Google dice basta alle anticipazioni sgradite su film, serie TV, trasmissioni televisive in genere e libri: brevettato un filtro anti spoiler. A riportare le indiscrezioni è Cnet News, secondo cui i tecnici dei laboratori di Mountain View stanno sviluppando l’algoritmo che eviterà l’indicizzazione degli spoiler che circolano su Facebook e Twitter. Si tratta di un tema molto caldo, che nelle ultime settimane ha scatenato addirittura furenti polemiche. Di recente, infatti, è accaduto negli Stati Uniti che l’account ufficiale della serie “The Walking Dead” ha dato l’addio ufficiale ad uno dei suoi personaggi principali su Facebook dopo la messa in onda dell’episodio sulla Costa Est degli Usa, ma prima che la stessa puntata fosse trasmessa sulla costa Ovest. Un inconveniente legato al fuso orario, ma che ha fatto letteralmente scatenare i fans della nota serie TV, letteralmente furenti per l’aver appreso la notizia su Internet, prima ancora di aver potuto guardare in televisione l’episodio in questione. Anche nel Bel Paese, di recente, vi sono state furenti polemiche per uno spoiler relativo ad una nota trasmissione televisiva, il cui esito è stato anticipato dalle indiscrezioni di Striscia la Notizia finite nel giro di pochi secondi sui social network. Per arginare il fenomeno, nei laboratori di Google si sta lavorando ad un filtro, il cui brevetto è già stato depositato, che avrà il compito di identificare gli spoiler relativi a trasmissioni TV, film e libri sui social network Facebook e Twitter, nascondendoli dalla timeline fino a quando l’utente in questione non si metterà in “pari” con il fuso orario. L filtro terrà conto delle puntate viste o dei volumi letti e nasconderà i contenuti identificati e contrassegnati come spoiler: all’utente, comunque, sarà data la possibilità di accedervi con un click qualora decida ugualmente di leggere le anticipazioni.