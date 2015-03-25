Facebook: embed diretto dei video nei siti web
di Redazione
25/03/2015
Oggi durante il Keynote di apertura della F8 Developer Conference, evento che Facebook dedica agli sviluppatori è stato presentato, fra le altre cose, un nuovo player video. Il nuovo player introduce una piccola grande novità ovvero i video potranno essere incorporati direttamente nella pagine di ogni sito web. Sostanzialmente si tratta di una funzionalità già ben nota agli utilizzatori di Youtube. Il nuovo player fa la felicità di blogger e sviluppatori che in questo modo potranno incorporare i video di Facebook nelle proprie pagine così come sono già abituati da tempo a fare con gli altri servizi dello stesso genere. La funzionalità sarà accessibile attraverso il menu opzioni di ogni video scegliendo la voce "incorpora video". La differenza con il passato è sensibile. In sostanza da oggi si potrà uploadare un video sulla propria pagina aziendale su Facebook ed incorporarlo nella propria pagina web e questo vale anche per eventi, tutorial, documentari, presentazioni ed ogni altro tipo di contenuto video, sulla falsa riga di quanto già succede per Youtube per esempio. Dunque Facebook muove un altro passo per allargare quelli che sono gli stretti ambiti del social per muoversi nella direzione del provider di contenuti a tutto tondo, aggiunge una funzione che va ad arginare lo strapotere di Youtube in campo video e manda anche un chiaro segnale a Twitter altro social che punta forte sulla produzione di contenuti video.
