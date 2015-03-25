Apple Watch training del personale addetto alla vendita
di Redazione
25/03/2015
Apple Watch sarà disponibile in prevendita il 10 Aprile ma dal 24 Aprile arriverà anche negli scaffali dei negozi, o almeno in quelli dei 9 paesi selezionati per il lancio Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Giappone, Regno Unito e USA. Apple sta mettendo in campo uno sforzo straordinario per favorire la vendita del suo nuovo gioiellino. Il giorno del lancio in ogni negozio saranno allestite 10 postazioni per consentire agli utenti di provare l'Apple Watch per 15 minuti prima di decidere l'acquisto. Ciascun negozio sarà aiutato da un team di esperti venditori Apple pronti a supportare il cliente nella prova dello smartwatch e nel rispondere alle eventuali domande che sicuramente la clientela vorrà porre. È proprio sul personale addetto alla vendita che oggi si focalizzano le indiscrezioni della rete. Il sito 9to5mac sempre molto vicino agli ambienti interni di Apple pubblica un lungo articolo in cui spiega come Apple stia formando i team di esperti venditori a cui è affidato il delicato compito di illustrare ai clienti ogni sfaccettatura dell'orologio di Apple nei primi giorni di vita dello smartwatch. Il quadro che 9to5mac dipinge su cosa Apple si aspetta dai propri venditori è presto fatto e denota alcune sottili ma importanti differenze che però sono utili anche per caratterizzare il settore di appartenenza di Apple Watch. Gli impiegati sono incoraggiati a stabilire un rapporto di fiducia con i clienti ma a differenza del passato la tecnologia in questo caso occuperà un ruolo secondario. Gli addetti alla vendita invece avranno un ruolo più vicino a quello di un consulente per il look e la moda. Il processo di vendità sarà più vicino a quello degli orologi tradizionali piuttosto che a quello di un iper-tecnologico smartwatch. Sembrerebbe che Apple abbia preparato diversi modelli di conversazione per diversi target d'acquisto, ad esempio: "mi sembra che tu abbia un look allegro e divertente la Pink Band Sport potrebbe adeguarsi perfettamente al tuo stile". Secondo 9to5mac i dipendenti avrebbero ricevuto già alcune linee guida su come proporsi al cliente: - Meglio non fare commenti sul perché un orologio non dovrebbe essere adeguato per un certo piuttosto è più opportuno concentrarsi sul perché un orologio dovrebbe essere perfetto per un certo tipo di loook - Usare qualcuno degli altri accessori già indossati dal cliente per ricercare l'Apple Watch che rappresenta l'abbinamento perfetto - Se qualcuno accompagna il cliente nella sua prova, meglio ascoltare la sua opinione su quale sarebbe il modello migliore da acquistare - Non focalizzare l'attenzione sul prezzo perché gli utenti sono disposti a spendere di più per un oggetto con cui si sentono maggiormente a loro agio Se tutto ciò può sembrare un tantino esagerato e non differire comunque da tecniche di vendita note a chi fa questo mestiere da tempo, è indicativo di quanto Apple sia disposta ad investire sul suo smartwatch e come non voglia lasciare nulla al caso pur di garantirsi il primo posto nella classifica di vendita degli smartwatch. Non è facile infatti trasformare addetti alla vendita tipicamente tecnici in addetti alla moda, ma Apple è così decisa a togliere da Apple Watch dalla contesa tecnica per andare ad occupare il segmento del lusso e del fashion che anche la formazione dei dipendenti in questo senso aggiunge un nuovo tassello nel mosaico che sta tentando di comporre
