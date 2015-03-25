Facebook Messenger come piattaforma per l'e-commerce
Alla F8 Developer Conference di San Francisco c'era attesa per l'evoluzione del Messenger di Facebook da sistema di messaggistica a piattaforma di comunicazione integrata a 360 gradi e le attese non sono state deluse. Fra le tante nuove funzioni offerte dal nuovo Facebook Messenger spicca quella che viene identificata come "Business On Messenger". Da un lato ci saranno i clienti e i loro acquisti sul web, dall'altro i sistemi di ecommerce del negozio online e al centro la piattaforma di messaggistica di Facebook. La situazione attuale prevede che ad ogni acquisto vengano scambiate un certo numero di email dedicate alla fatturazione, spedizione, tracciamento etc, con l'introduzione di "Business On Messenger" i negozi che aderiranno all'iniziativa potranno inviare ciascuna di queste notifiche direttamente via Messenger riunendo l'intera storia dell'ordine in unico flusso informativo disponibile su messenger sotto forma di conversazione. Allo stesso modo l'utente potrà interagire con lo store online chiedendo informazioni sullo stato dell'ordine, variando l'indirizzo di spedizione e utilizzando il messenger per conversare con il team di supporto del negozio. Attualmente la sperimentazione sarà aperta solo ad alcuni negozi selezionati, ma sulla pagina Facebook che introduce il servizio è già possibile richiedere informazioni su come attivare la nuova funzionalità per il proprio negozio online. Resta invece ancora in dubbio la possibilità di poter comprare direttamente online attraverso il Messenger
