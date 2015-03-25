Caricamento...

Facebook Messenger supporterà le applicazioni di terze parti

Redazione Avatar

di Redazione

25/03/2015

Lo avevamo già anticipato, Facebook avrebbe presto introdotto nuove funzionalità per Messenger orientate all'integrazione di applicazioni di terze parti all'interno della piattaforma di messaggistica. Oggi durante il keynote di presentazione della F8 Developer Conference di San Francisco, manifestazione dedicata agli sviluppatori, Facebook ha presentato "Messenger Platform" il nuovo sistema che consente di integrare applicazioni all'interno di Messenger. La prossima versione del sistema di messaggistica di Facebook arriverà già equipaggiata con 40 nuove applicazioni attraverso le quali si potranno creare GIF, video, effetti speciali ed ogno altro genere di contenuto senza dover uscire da Messenger. Ogni app sarà disponibile sotto la voce "altro" dalle opzioni della chat. Allo stesso modo chi riceve un contenuto creato con un app esterna potrà facilmente installare l'app adatta alla visualizzazione attraverso un link che correderà il messaggio. Dunque Messenger apre a nuove forme di comunicazione non necessariamente testuali ma delegate alla creatività e alla fantasia degli utenti. Queste prime 40 applicazioni rappresentano già un numero sufficientemente grande per gli utilizzatori ma ovviamente destinato a crescere. Gli sviluppatori interessati a costruire applicazioni basate su "Messenger Platform" possono scaricare l'SDK per iOS e Android al link https://messenger.com/platform Non ci sono ancora indicazioni sulle possibilità di monetizzazione, ci vorrà ancora qualche tempo per capire come evolverà il servizio
