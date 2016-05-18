Caricamento...

Facebook: la nostra faccia diventerà un'emoji

Redazione Avatar

di Redazione

18/05/2016

Facebook è pronto a rimpiazzare le classiche emoji con le facce degli utenti. Avete letto bene: dopo aver lanciato le cosiddette “Reactions”, le faccine animate che sono state affiancate al classico Mi Piace per le interazioni con i post, ora i messaggi del social network dovrebbero arricchirsi con un nuovo elemento. Un brevetto depositato dalla società di Mark Zuckerberg, conferme infatti l’intenzione da parte di Facebook di utilizzare la tecnologia per il riconoscimento facciale per realizzare in tempo reale emoji a nostra immagine e somiglianza. Il funzionamento delle nuove emoticons, dovrebbe essere abbastanza semplice: digitando in una chat o in un commento : ) alla classica emoji si sostituirà la nostra faccia sorridente; mentre nel caso di ; ) saremmo noi stessi a fare l’occhiolino. Insomma, una funzione simpatica, ma che comunque sarebbe relegata a poche espressioni, ossia quelle recuperabili dalle foto prese dalla nostra raccolta su Facebook. In questo modo, comunque, gli utenti saranno incentivati a caricare foto nelle pose tipiche delle emoji e il set potrebbe essere via via ampliato.

Facebook insegue Slack?

La funzione non è propriamente nuova per gli utenti dei social, considerato che Slack, app multipiattaforma, consente già di realizzare set di emoji personalizzate caricando foto o altre immagini, pur non avendo l’approvazione dell’Unicode Consortium. Rispetto a quella di Slack, però, la funzione di Facebook sarebbe più automatizzata e non avrebbe bisogno di associare le emoticons ai codici, poiché farebbe leva appunto sul riconoscimento facciale. Facebook emoji
