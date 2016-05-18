Home Gadget e Curiosità Asus ZenWatch 2 in Italia: un interessante smartwatch entry level

di Redazione 18/05/2016

Arriva anche in Italia l'atteso Asus ZenWatch 2, lo smartwatch dedicato a chi per la prima volta si approccia ai dispositivi smart da polso. Come si può presumere, non si tratta di un dispositivo di fascia alta, bensì di un entry level che presenta comunque diversi feature interessanti, oltre ad un design tendente al tondeggiante abbinato ad uno schermo 1,45 pollici, di certo più leggibile di diverse altre uscite della medesima fascia di performance e prezzo. Asus ZenWatch 2 è costruito in alluminio solido (che ricopre la parte frontale) e policarbonato, riservando il giusto spazio ad ogni componente hardware, incluso l'ingresso per la ricarica dello smartwatch, che funziona tramite innesto magnetico. Non troviamo purtroppo sensori per la rilevazione dei battiti cardiaci; nonostante ciò Asus si è prodigata nel fornire al device un pulsante per l'accensione e la navigazione dei menu contestuali, oltre ad una certificazione IP67 che ne certifica la resistenza a eventuali schizzi d'acqua che dovessero colpire lo smartwatch. Asus ZenWatch 2: un hardware competitivo e una connettività solida I maggiori punti di forza di Asus ZenWatch 2 risiedono, a quanto pare, nello schermo (un AMOLED di buona leggibilità), nonostante vi sia qualche difficoltà di troppo nel leggere i contenuti sotto il sole o in presenza di luce diretta. A compensare questo (si spera temporaneo) difetto, interviene un'ottimizzazione interessante del touchscreen, che non presenta particolari lag dimostrandosi responsivo e veloce all'apertura di applicazioni e menu. A bordo, oltre all'ultima versione di Android Wear (1.4, basata su Android Marshmallow) che amplia significativamente il concetto di controllo dello smartwatch tramite gesture, troviamo un chipset quad core rinomato: Snapdragon 400, con frequenza 1,2 gHz; a supportarlo 512 MB RAM e 4 GB di memoria base. Non manca la connettività Bluetooth 4.1 e l'indispensabile Wi-Fi: importante per scaricare gli ultimi update di ZenWatch Manager, l'assistente che ci permetterà di caricare nuovi contenuti, personalizzazioni e chiaramente watch-face in uno smartwatch che possiede le carte in regola per sorprendere anche gli utenti entry-level italiani.