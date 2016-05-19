ASU Cast 1, nuovo smartwatch dotato di proiettore laser!
di Redazione
E' stato recentemente annunciato -da parte della start-up ASU, una realtà cinese in via di affermazione grazie ad idee ingegnose in ambito wearables- il nuovo ASU Cast 1, un interessante smartwatch di cui venne presentato al Consumer Electronics Show 2016, un prototipo in grado di dimostrare quali sarebbero stati i successivi punti di forza del device, tra cui, a sorpresa, un proiettore laser incorporato, una novità che lo renderebbe un dispositivo pioniere in tal senso nel mondo dei wearables. Il principio di funzionamento di ASU Cast 1 è apparentemente semplice e consiste nel proiettare, al di sopra di un tavolo o una superficie piana in generale, ogni tipo di contenuto video, partendo dalle semplici fotografie scattate tra amici, ai wallpaper, oppure passando per multimedia come video o giochi, senza togliere la possibilità di mostrare pagine web e testi scritti a chiunque sia accanto a noi semplicemente proiettandoli, oppure zoomare per una migliore lettura di contenuti effettivamente troppo compressi per un display da pochi pollici quali appunto quelli degli smartwatch.
ASU Cast 1: la qualità dell'innovazione videoLa proposta di ASU Cast 1 non si ferma infatti alla proiezione di contenuti statici: potremo fare affidamento sulla connessione wireless (modulo Wi-Fi incorporato) ed iniziare subito a visualizzare i nostri video in streaming preferiti, ad una qualità niente male per un dispositivo del tutto nuovo in tal senso e ancora da perfezionare: 720p è la risoluzione proposta dal device. La casa produttrice afferma inoltre con sicurezza di aver incluso nel proprio smartwatch una tecnologia capace di superare i tipici videoproiettori con tecnologia di Digital Light Processing applicata per fornire ad ogni pixel il giusto livello di illuminazione. Il modulo ottico proposto consente una risoluzione di 1280 x 600 e supera abbondantemente la qualità finale ottenibile con un semplice schermo LCD. Per quanto riguarda le prime specifiche tecniche trapelate, ASU Cast 1 sarà uno smartwatch basato su Android 5.1 Lollipop, ed alla guida troveremo un chipset Qualcomm APQ8026 con 768 MB RAM, e circa 4GB di memoria base, uno standard per dispositivi di questa tipologia. Non manca, ovviamente, la classica connessione Bluetooth per mettere il device in comunicazione con il proprio smartphone, ed iniziare una nuova avventura a molte dimensioni in cui il multimedia evolve soprattutto all'esterno dei device che lo supportano.
