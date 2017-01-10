Facebook, in arrivo la pubblicità all'interno dei video

Facebook: i requisiti per l'attivazione della pubblicità

durata minima di 90 secondi

Mark Zuckerberg ha in mente di, dando la possibilità inserire video pubblicitari all'interno dei video pubblicati su Facebook. Una notizia che non giunge così inaspettata, visto che i video su Facebook spopolano da tempo con grande successo; era solo questione di tempo prima che si parlasse dell'Secondo l'indiscrezione riportata dal portale Re/Code, il team di sviluppo di Facebook sta lavorando per testare un formato di pubblicità "mid-roll", cioè all'interno di video che le persone abbiano. Facebook garantirà ai creatori di contenuti il, un po' come già accade con i video pubblicati su Youtube. Sarebbero invece per il momento stati scartati i formati di annunci pubblicitari "pre-roll", ovvero quelle pubblicità che iniziano prima del video. Non è noto attualmente quando la novità sarà effettivamente introdotta, ma si pensa che il meccanismo sarà un’opportunità concessa ai creatori di contenuti che desiderano trarre profitti dai contenuti pubblicati sui social network.Ci saranno alcuneda seguire affinchè sarà possibile avere l'attivazione della pubblicità per i video su Facebook. I video dovranno averee lo stacco pubblicitario potrà interrompere la riproduzione soltanto dopo 20 secondi. Tali condizioni rispecchiano le principali idee di Facebook: incentivare la creazione di contenuti accattivanti o comunque di qualità, che possano attirare l'attenzione dello spettatore tanto da aspettare che la pubblicità finisca per continuarne la visione. Una strategia che ricalca anche gli obiettivi da porsi per la creazione di contenuti di qualità su Facebook: post, articoli e video che possano intrattenere a lungo termine, con unIl semplice "Mi piace" o le condivisioni, sono infatti parametri che stanno assumendo meno importanza. Facebook vuole dare molta più importanza ai video pubblicati sui social network e ha i requisiti per farlo, viste leaccumulate nel 2016. L'obiettivo è quello di rendere Facebook un luogo frequentato per la visione di video, dando possibilità di guadagni a inserzionisti e creatori di contenuti.